Anticipazioni Uomini e Donne oggi 24 febbraio 2023: Trono over e classico, ultime news

Anticipazioni, dirette streaming, trombe e nuovi corteggiatori nella puntata odierna di Uomini e Donne.

Oggi, 24 febbraio 2023, andrà in onda una nuova puntata di “Uomini e Donne”, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 14.45, su Canale 5. In studio, come sempre, ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino come opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Il trono over, invece, vedrà volti noti come Riccardo Guarnieri ad Armando Incarnato passando per Roberta Di Padova, Alessandro Rausa, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta, Alessandro Sposito, Gemma Galgani. Cosa succederà oggi ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e donne sono uguali agli occhi di Federico Nicotera, che ritiene che ognuno debba essere libero di scegliere il proprio percorso di vita.

L’uomo tronco ha chiarito la sua situazione con Alice e Carola ed è ora pronto a prendere la sua decisione finale. Deve scegliere una di loro come compagna per la vita, ma non sa come reagirà la prescelta.

Uomini e Donne andrà in onda il 24 febbraio 2023. Può essere seguito in diretta TV o in streaming online.

La trasmissione può essere seguita direttamente su Canale 5 (premendo il tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

È possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult su Witty Tv.

Inoltre, la puntata andata in onda oggi sarà replicata ogni sera alle 19.50 su La5.

La controcopertina andrà in onda in diretta a partire dalle 14.45.

