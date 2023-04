Anticipazioni Uomini e Donne oggi 3 aprile 2023: Trono Over e Classico, in diretta TV

Inizia una nuova settimana e, pertanto, gli spettatori possono guardare Canale 5 dalle 14.45 per seguire Uomini e Donne. Infatti, come sempre, Maria De Filippi terrà compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra vicende amorose, scontri, confronti, nuove conoscenze.

Tutti i partecipanti, che siano dame e cavalieri o giovani, tra tronisti e corteggiatori, sono lì con un solo scopo: mettersi alla prova e innamorarsi. Ma cosa ci aspetta in questa puntata del 3 aprile? Su chi saranno puntati i riflettori? Ecco tutte le anticipazioni.

Ultime notizie su Silvia, Riccardo e Valentina oggi a Uomini e Donne Secondo le anticipazioni fornite come sempre da Lorenzo Pugnaloni, verrà trasmessa la prima parte della puntata registrata sabato scorso. Probabilmente, si inizierà con il trono over, quindi con dame e cavalieri.

Protagonista Silvia, che ha deciso di interrompere la frequentazione con il cavaliere scelto per lei: la dama desidera tranquillità, lui ha recentemente perso il lavoro. Da qui scaturirà una grande polemica in studio.

Riccardo Guarnieri, invece, ha terminato la conoscenza con Valentina. Non è andata bene neanche questa volta!

Il trono di Nicole e l’appuntamento con Andrea Ma non è tutto. Potrebbe essere (non è sicuro) protagonista della puntata anche Nicole, la tronista che ha portato in esterna solo l’osteopata romano Andrea. Lei lo ha trovato cambiato, lui pareva infastidito dal bacio con Carlo. Così decide di lasciare l’esterna, per poi tornare in studio. Cosa sceglierà di fare la ragazza?

Oggi verrà trasmessa la scelta di Lavinia? Nella puntata di sabato, inoltre, Lavinia Mauro, tronista da 7 mesi, ha fatto la sua scelta. Tuttavia, molto probabilmente, sarà necessario attendere ancora un po’ per la trasmissione: forse De Filippi darà prima spazio a Nicole e al trono Over, e poi nella puntata di domani potremmo vedere i petali rossi cadere. Insomma, bisogna avere pazienza!