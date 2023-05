Anticipazioni Uomini e Donne oggi martedì 2 maggio 2023: Trono Classico e Over, in diretta tv

Il popolare dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, tornerà oggi, martedì 2 maggio, alle 14.45 su Canale 5. Le anticipazioni della puntata indicano che inizierà dal trono over e che sarà presente un cavaliere, che probabilmente scatenerà le ire di Tina Cipollari. Siete riusciti a capire chi possa essere questo cavaliere?

La settimana di Uomini e Donne inizia oggi, martedì 2 maggio, con un giorno di ritardo rispetto al previsto a causa del ponte del Primo Maggio. Come riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la settimana dovrebbe iniziare come di consueto, con Gemma Galgani sul trono, ancora alla ricerca dell’uomo che possa farle battere il cuore dopo le numerose delusioni subite.

Gemma ha incontrato un nuovo cavaliere, ma l’esperienza non è stata positiva e i due hanno deciso di interrompere la relazione. Tuttavia, la giornata di oggi porterà sentimenti più intensi!

Ci sarà un nuovo litigio nello studio di Uomini e Donne oggi?

Carla e Claudio saranno presenti nello studio di Uomini e Donne per discutere della loro relazione. La conduttrice del programma ha evidenziato alcuni comportamenti scortesi di Claudio, come il mancato pagamento di una cena, che hanno fatto sì che Claudio si arrabbiasse e decidesse di continuare la sua relazione con Gabriella.

C’è grande attesa per l’imminente scontro tra Tina Cipollari ed Elio, che è uno dei nuovi cavalieri maschi della tavola rotonda, dopo l’acceso scambio avvenuto la scorsa settimana. Senza dubbio i telespettatori del programma ricorderanno questo episodio.

Le cronache hanno indicato che i due avranno un diverbio più intenso di prima. Per questo motivo, la puntata di oggi di Uomini e Donne è assolutamente da non perdere! Come sempre, la puntata andrà in onda alle 14.45 su Canale 5.