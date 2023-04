Anticipazioni Uomini e Donne oggi martedì 25 aprile 2023: Perché non va in onda?

🗓️ Cambio di programmazione per il ponte della Liberazione

Il popolare talk show “Uomini e Donne”, condotto dall’amata Maria De Filippi, vedrà un cambio di programmazione a causa delle festività del ponte della Liberazione. Gli appassionati del programma dovranno armarsi di pazienza, in quanto la puntata prevista per il 24 aprile e quella del 25 aprile non andranno in onda.

🔮 Anticipazioni sulle puntate successive

Nonostante questo imprevisto, le puntate a partire dal 26 aprile continueranno a deliziare i fan con le vicende sentimentali dei protagonisti. Le anticipazioni svelano che la tensione tra Armando e Riccardo sarà al centro dell’attenzione nella prossima puntata. Ciò sarà dovuto ai sospetti riguardo al “segreto” di Armando legato al presunto manager che gestirebbe la sua partecipazione al programma.

🔥 Gemma e Paola: clima teso nello studio

Anche Gemma e Paola, due dame del programma, si ritroveranno al centro di un’atmosfera carica di tensione nello studio di “Uomini e Donne”. Le insinuazioni lanciate da Paola nei confronti di Gemma porteranno le due a confrontarsi “faccia a faccia” durante la trasmissione. Fortunatamente, la situazione non degenererà e non sarà necessario intervenire con la censura durante la messa in onda della puntata.

🔜 Cosa ci riserveranno le prossime puntate?

In attesa delle prossime puntate, gli spettatori si chiederanno come evolveranno le vicende tra Armando e Riccardo e se Maria De Filippi sarà costretta a intervenire con la censura per contenere eventuali momenti di tensione nello studio.