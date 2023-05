Anticipazioni Uomini e Donne oggi martedì 9 maggio 2023: Trono Classico e Over, ultime news

Preparatevi a una puntata indimenticabile di Uomini e donne su Canale 5 martedì 9 maggio 2023! Non vediamo l’ora di vedere quali drammatici colpi di scena verranno svelati, soprattutto per quanto riguarda il dramma in corso tra Gemma e Riccardo. Non perdetevi tutte le emozioni!

Riccardo continua a volare da solo! U&D ha in serbo per voi uno sneak peek del 9 maggio!

Questa settimana tutti gli occhi sono puntati su Riccardo: le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e donne in onda su Canale 5 dal 9 maggio mostrano che sta per avere un’appassionata discussione con una delle signore che ha scelto di frequentare. Questo acceso scambio di opinioni lo lascerà senza dubbio ancora una volta single. Nel frattempo, Gemma sarà al centro dell’attenzione perché è pronta a perdere le staffe con il suo ex corteggiatore Elio.

Gemma e Tina sono assolutamente infuriate con Elio – Uomini e donne va in onda il 9 maggio!

Gemma sarà assolutamente furiosa quando scoprirà che il cavaliere ha una foto di lui, Gianni e Tina come immagine del suo profilo Whatsapp! Le anticipazioni di Uomini e donne del 9 maggio saranno sicuramente esplosive!

Immediata la reazione della Cipollari, che in studio si è mostrata ancora una volta livida nei confronti del cavaliere: come era già successo nelle puntate precedenti, i due erano in disaccordo. Nella puntata del 10 maggio, invece, ci sarà spazio per la scelta definitiva del tronista Luca Daffrè che, a poche settimane dall’inizio del suo percorso, ha deciso di chiudere questa esperienza televisiva.