Anticipazioni Uomini e Donne oggi venerdì 28 aprile 2023: Trono Classico e Over, ultime news

Anticipazioni Uomini e donne: lite in studio e momenti di emozione

Venerdì 28 aprile è una data da segnare sul calendario degli appassionati di Uomini e donne, perché in programma ci sarà l’ultima puntata della settimana del talk show di Maria De Filippi.

Le anticipazioni di questo appuntamento imperdibile ci dicono che ci saranno momenti di grande tensione e di emozione. Scopriamo insieme i dettagli.

Armando e Riccardo Guarnieri: lite in studio

Uno dei momenti più attesi della puntata sarà il confronto tra Armando e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere napoletano si troverà infatti messo alle strette non solo da Aurora, ma anche dal suo rivale in amore.

Guarnieri non farà sconti ad Armando e gli muoverà pesanti accuse, sostenendo che alle sue spalle ci sarebbe un manager che si occuperebbe delle sue prestazioni lavorative. Le accuse avevano già trovato smentita in passato, ma torneranno alla ribalta in studio.

Tra i due protagonisti del trono over ci sarà una accesa discussione, che arriverà addirittura a sfiorare la rissa. Sarà necessario l’intervento di altri volti della trasmissione per separarli ed evitare il peggio.

Luca Daffrè e Alessandra: momenti di emozione

Ma non tutto sarà tensione in studio. Ci saranno anche momenti di grande emozione grazie alla storia tra Luca Daffrè e Alessandra.

Il tronista organizzerà infatti un’esterna speciale con la sua corteggiatrice, durante la quale i due avranno modo di conoscersi meglio e di superare le tensioni degli ultimi tempi.

In particolare, Alessandra si lascerà andare e finalmente aprirà il suo cuore a Luca. La ragazza svelerà i motivi che la portano ad apparire fredda e distaccata, confessando di essere vittima della sindrome dell’abbandono.

Il passato complicato ha lasciato profonde cicatrici in Alessandra, che ha sviluppato uno scetticismo nei confronti degli uomini. Ma Luca riuscirà a creare l’atmosfera giusta per far emergere i veri sentimenti della sua corteggiatrice.

Non perdete la puntata di venerdì 28 aprile di Uomini e donne, che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena!