“L’Eredità – Viva La Rai” Flavio Insinna torna in prima serata con una puntata speciale

Preparatevi a passare una serata indimenticabile in compagnia di Flavio Insinna e dei suoi concorrenti vip! Sabato 29 aprile 2023, L’Eredità torna in prima serata su Rai 1 con una puntata speciale intitolata “L’Eredità – Viva La Rai”. Non solo potrete godere del celebre game show nella sua consueta fascia oraria del Preserale, ma anche in prima serata alle ore 21.25 circa.

I sei concorrenti che prenderanno parte alla puntata speciale saranno personaggi noti nel panorama televisivo e sportivo italiano. Tra di loro, Claudia Gerini, Gigi D’Alessio e Luca Argentero. Tutti i concorrenti dovranno affrontare una serie di sfide per arrivare alla gara finale della Ghigliottina, nella quale solo uno di loro avrà la possibilità di vincere.

Ma c’è di più: in caso di vincita, l’intero montepremi della puntata speciale verrà devoluto interamente alla Onlus Emergency Ong. Questo dimostra ancora una volta come L’Eredità si dedichi periodicamente alla beneficenza attraverso queste puntate speciali.

Non perdete l’appuntamento con Flavio Insinna e i suoi concorrenti vip in “L’Eredità – Viva La Rai” sabato 29 aprile alle ore 21.25 circa, subito dopo la conclusione del gioco televisivo di Amadeus, Affari tuoi.