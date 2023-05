Anticipazioni Uomini e Donne oggi venerdì 5 maggio 2023: Trono Classico e Over, ultime news

Appuntamento con Uomini e Donne il 5 maggio: Puntata finale della settimana

Armando Incarnato al centro dell’attenzione

L’appuntamento con Uomini e Donne è confermato nella giornata del 5 maggio, con la puntata finale di questa settimana. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che, al centro dell’attenzione e delle dinamiche, ci saranno le vicende di Armando Incarnato.

Il cavaliere avrà modo di affrontare le critiche e i dubbi di Gianni Sperti, il quale lo metterà alle strette per la questione legata al suo lavoro.

Armando incastrato da Gianni sul suo lavoro: anticipazioni Uomini e Donne del 5 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne del 5 maggio 2023, rivelano che Armando sarà al centro dell’attenzione per la frequentazione con una nuova dama.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto: il cavaliere inizierà le sue uscite con la dama, portandola in ristoranti particolarmente esclusivi e costosi, che non passeranno inosservati.

Immediata la reazione di Gianni Sperti: l’opinionista del talk show chiederà subito ad Armando il “segreto” per riuscire a sostenere uno stile di vita così importante e proverà così a metterlo alle strette sul suo lavoro.

Gianni Sperti fa sbottare Armando: anticipazioni Uomini e Donne del 5 maggio

Immediata la reazione di Armando: le anticipazioni su Uomini e Donne del 5 maggio rivelano che il cavaliere si sentirà messo in difficoltà e, incastrato da Gianni Sperti, si rivolgerà direttamente a Maria De Filippi.

Il cavaliere napoletano, infatti, farà presente alla conduttrice che lei conosce molto bene i motivi per i quali non può rivelare pubblicamente il suo tipo di lavoro.

Insomma, anche questa volta, Armando farà il vago sul suo lavoro e non svelerà la verità su quanto succede fuori dallo studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Tina e Elio ai ferri corti: anticipazioni Uomini e Donne del 5 maggio 2023

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che ci sarà spazio anche per un nuovo accesissimo scontro che vedrà protagonisti Tina e Elio.

Ancora una volta, infatti, i due volti della trasmissione di Canale 5 si ritroveranno ai ferri corti in studio e voleranno parole grosse.

Dopo lo scontro della scorsa settimana, ci sarà questo nuovo momento di tensione che terrò banco nel corso dell’appuntamento conclusivo di questa settimana del talk show Mediaset.

Come si evolverà la situazione tra Tina e Elio?

Riusciranno a trovare un punto di incontro o proseguiranno gli scontri?