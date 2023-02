Anticipazioni Verissimo ospiti sabato18 e domenica 19 febbraio 2023, ultime news

Partecipate alle anteprime di Verissimo di sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023. Potrete vedere tutti i volti che saranno presenti su Canale 5 durante il weekend.

Tanti personaggi del mondo dello spettacolo saranno ospiti del salotto di Silvia Toffanin sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023. Il programma più seguito del daytime del fine settimana è pronto a tornare con interviste esclusive a Levante, ma anche all’ex GF VIP Wilma Goich fino ai Cugini di Campagna e ancora Gerry Scotti in studio per lanciare il suo nuovo programma. Scopriamo nel dettaglio chi ci sarà questo fine settimana su Canale 5.

Verissimo avrà ospiti sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 per tutte le anticipazioni.

Si parte con l’intervista a Levante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Vivo”. Presenterà al pubblico il suo nuovo album “Opera Futura” e parlerà delle emozioni di diventare madre. Un’altra intervista ricca di emozioni sarà quella a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due torneranno in studio per parlare ancora una volta del loro amore.

Gli altri ospiti di sabato.

Siamo entusiasti di avere in studio Wilma Goich per parlare degli ultimi avvenimenti nella casa del Grande Fratello Vip. Ci sarà anche Ellen Hidding, che è diventata un volto televisivo popolare grazie al suo lavoro su “Melaverde”. Infine, Massimiliano Gallo sarà in studio per parlare del suo prossimo lavoro in teatro con “Amanti”.

Domenica 19 febbraio siamo in attesa di ospiti per Michelle Hunziker.

Verissimo intervisterà Michelle Hunziker il 19 febbraio. La showgirl di origine svizzera parlerà della sua vita e dell’attualità nella nuova edizione della trasmissione “Michelle Impossible and Friends”.

Altri ospiti

Oltre a Michelle Hunziker, tanti altri volti dello spettacolo si affacceranno a Verissimo: la storia della musica con i Cugini di Campagna, che racconteranno ai reduci di Sanremo le emozioni del ritorno all’Ariston. Seguirà una lunga intervista a Rita Pavone, durante la quale la grande cantante racconterà i suoi oltre 60 anni di carriera. Gerry Scotti racconterà la nuova edizione de “Lo spettacolo dei record”. Infine, Emanuela Folliero e Patrizia Rossetti parleranno della loro amicizia a Verissimo.