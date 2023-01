Antonella Clerici con È Sempre Mezzogiorno oggi 19 gennaio 2023 non va in onda, ecco perché

Siamo profondamente addolorati nell’annunciare che, a causa della scomparsa dell’amatissima Gina Lollobrigida, il 19 gennaio la Rai trasmetterà in diretta il suo funerale al posto del programma “È sempre mezzogiorno”. In onore del suo immenso contributo al cinema italiano e internazionale, è stata programmata una trasmissione speciale del TG1 dalle 12.15 alle 13.30 per darle l’ultimo saluto.

Il 19 gennaio 2023 le reti Rai modificheranno il loro palinsesto per onorare la compianta Gina Lollobrigida e il suo funerale, che occuperà la fascia mattutina.

Nel pomeriggio, invece, Il Paradiso delle signore 7 rimarrà saldamente al suo posto su Rai 1 e non subirà ulteriori modifiche!

Siamo spiacenti di annunciare che Antonella Clerici non andrà più in onda nel daytime con È sempre Mezzogiorno, poiché la programmazione Rai cambierà a partire dal 19 gennaio.

Preparatevi a un giovedì straordinario su Rai 1! UnoMattina inizia alle 9:00, seguito alle 9:50 dalle straordinarie Storie Italiane condotte dall’incredibile Eleonora Daniele. Non perdetevi l’incredibile talk show mattutino che vi intratterrà fino alle 12.15: oggi non c’è spazio per Antonella Clerici!

Preparatevi a sintonizzarvi sul programma di Antonella Clerici il 20 gennaio alle 11.55! Torna con una nuovissima puntata e va in onda sulla rete principale della Rai. Non mancate!

Con grande dolore piangiamo la scomparsa di Gina Lollobrigida avvenuta il 19 gennaio. Per onorare la sua memoria, la fascia pomeridiana rimarrà invariata e passeremo al Tg1 delle 13.30 per ricordare la sua vita con le notizie del giorno.