Antonella Clerici e la figlia Maelle, un’affinità straordinaria: la nuova foto manda in delirio i fan

Viaggio madre-figlia: la vacanza post-esami di Antonella Clerici e Maelle

Dopo il superamento degli esami di terza media, cosa c’è di meglio di un po’ di relax madre-figlia? Antonella Clerici lo sa bene e sceglie di trascorrere una seconda vacanza, questa volta in compagnia della sua splendida figlia Maelle. Un legame indissolubile quello tra la conduttrice dai ricci dorati e la giovane figlia, che a settembre inizierà un nuovo capitolo della sua vita al liceo classico. Ecco come si presenta oggi la piccola Maelle.

Momenti di qualità: la vacanza di Antonella Clerici con la figlia Maelle

Niente è più appagante che trascorrere del tempo con la persona che più ti ama nella vita: la tua mamma. Dopo la fatica degli esami di terza media, ora è tempo per Maelle di godersi un po’ di sano relax. E quale migliore compagnia della sua mamma Antonella, per scambiare due chiacchiere davanti a un buon piatto?

Antonella Clerici con la figlia Maelle in vacanza: “Che bella signorina!”

La Clerici ha deciso di condividere con i suoi fan uno scatto dalla vacanza insieme alla figlia Maelle. “Io e la mia Maelle”, ha scritto la conduttrice a corredo della foto che ha subito catturato l’attenzione di tutti. Oltre all’ondata di cuori da parte dei fan, anche alcune colleghe VIP hanno apprezzato la foto. Tra i commenti, spiccano i cuoricini di Mara Venier e Francesca Fagnani, e il commento di Elisabetta Canalis che scrive: “Che bella signorina!”.

Un legame forte: Antonella Clerici parla del rapporto con la figlia Maelle

Il legame tra Antonella e la figlia sembra essere più forte che mai. Di recente, la Clerici ha rivelato alcuni dettagli sulla personalità di Maelle: “A scuola la chiamavano la figlia della Clerici, come se fosse una raccomandata, ma lei con grande tenacia è riuscita a farsi apprezzare”, ha confidato la Clerici in un’intervista recente. Ha poi aggiunto: “Ha molte amiche e l’anno prossimo frequenterà il liceo classico a Novi, un ottimo istituto pubblico. Il mio mantra è: la cultura rende liberi. E Maelle è davvero una ragazza studiosa”.

Antonella Clerici non perde occasione per parlare di sua figlia e sottolineare quanto ne sia orgogliosa. Nel suo tredicesimo compleanno, la Clerici ha scritto per Maelle: “Sei una ragazza speciale, sensibile, ironica, adorabile. Vorrei poter fermare il tempo per tenerti stretta ma amo vederti crescere e intraprendere nuove strade, lasciandoti libera di esprimerti e vigilando da lontano. Sono fiera di te e ti voglio un bene immenso, l’amore della mamma. Auguri”. Il post su Instagram, fonte di tutte le foto di questo articolo, ha raccolto un’ondata di like.