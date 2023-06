Antonella Clerici sotto shock per una tragica notizia: Un grido di indignazione contro un mondo senza valori - Controcopertina

La celebre conduttrice esprime la sua furia e invita alla riflessione dopo una terribile tragedia

Antonella Clerici si è mostrata estremamente furiosa sui social media dopo aver appreso una notizia devastante che ha causato la perdita di una giovane vita. La sua incapacità di accettare tali tragedie è evidente, ma purtroppo questa è la realtà con cui tutti devono confrontarsi. Attraverso il suo messaggio, cerca di stimolare la coscienza di coloro che agiscono con imprudenza mettendo a rischio la sicurezza degli altri.

L’indignazione di Antonella Clerici dopo il tragico evento: “Un mondo malato”

Nel primo dei suoi tweet, Antonella Clerici si mostra furiosa come mai prima d’ora, affermando: “Ma dove stiamo andando? Abbiamo anche noi una parte di colpa? Come educiamo i nostri figli? È possibile che la ricerca di visibilità, i follower e l’illusione dei social media e dei soldi facili conducano a tragedie simili? Alterati da cannabis e alcolici? E poi riprendere tutto con il cellulare dopo aver ucciso un bambino di 5 anni”. Ma la sua invettiva contro coloro che hanno causato questa tragedia non si ferma qui.

Successivamente, la presentatrice Rai dichiara: “Un mondo malato, privo di speranza, in cui tutto è lecito. È possibile? Dove i like sono più importanti di una vita, dove si filma la morte come divertimento? Sono costernata…”. La sua reazione fa seguito all’orribile incidente stradale avvenuto a Casal Palocco, nella città di Roma, in cui gli youtuber TheBorderline a bordo di una Lamborghini hanno colpito in pieno una Smart, uccidendo un bambino di 5 anni che si trovava con sua madre e sua sorella più piccola. Si dice che i giovani stessero partecipando a una sfida sui social media al momento dell’incidente mortale.

I follower di Antonella Clerici hanno commentato: “Sfortunatamente, anche i genitori hanno una parte di colpa”, “Abbiamo toccato il fondo, ma ce ne siamo accorti solo ora?”, “Anch’io, senza parole”, “Non c’è rispetto per la vita”, “Un mondo senza valori e senza un codice morale”.