Antonella Fiordelisi e il suo precedente nel mondo della scherma: le incertezze, la reazione del genitore e le dichiarazioni di Aldo Montano.

Antonella Fiordelisi sta attualmente vivendo una relazione d’amore con Edoardo Donnamaria, tuttavia, ci sono state recenti questioni sollevate riguardo alla veridicità del suo passato da schermitrice.

La dichiarazione di Fiordelisi in un video di presentazione, che afferma di essere “Bronzo Nazionale Giovani di Spade” e di aver partecipato a diverse Coppe del Mondo ed Europei, è stata messa in dubbio da fonti esterne. Queste fonti riportano che la posizione più alta raggiunta da Fiordelisi sarebbe stata un undicesimo posto e che avrebbe partecipato come giovanile azzurra in Belgio solo una volta.

In un’intervista con Aldo Montano, campione olimpico di scherma, non è stato specificato quando è stata rilasciata ma si fa menzione delle sue opinioni riguardo alle dichiarazioni di Fiordelisi. Montano ha affermato che Fiordelisi ha praticato la scherma a buoni livelli, tuttavia, non è ancora pronta per ricoprire un ruolo in Nazionale.

In risposta a queste polemiche, il padre di Fiordelisi, Stefano Fiordelisi, ha condiviso una storia su Instagram che mostra la figlia sul podio insieme ad altre tre ragazze con la didascalia: “Ora mettono in dubbio anche il suo bronzo Nazionale!”.