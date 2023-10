Antonella Fiordelisi rompe il silenzio: le accuse contro Anna Pettinelli!

Il Passato Controverso di Antonella Fiordelisi

Per comprendere l’attuale polemica tra Antonella Fiordelisi e Anna Pettinelli, dobbiamo fare un viaggio nel passato, fino ai giorni in cui Fiordelisi era una concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 7. Il suo percorso nella trasmissione è stato controverso e ha suscitato diverse polemiche, sebbene abbia anche conquistato un vasto seguito di fan.

Anna Pettinelli e le Sue Parole

Tuttavia, Anna Pettinelli non è mai stata a favore dell’atteggiamento di Antonella Fiordelisi. Durante il periodo in cui la gieffina era nella casa, Pettinelli aveva scritto un tweet in cui diceva: “Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi.” Queste parole hanno creato tensioni tra le due.

La Vendetta di Antonella Fiordelisi

Come si suol dire, la vendetta è un piatto che va servito freddo, e Antonella Fiordelisi sembra averlo fatto bene. Dopo 9 mesi, ha deciso di riprendere le parole di Anna Pettinelli e rivolgerle contro di lei.

Il Tweet Virale

Recentemente, Antonella Fiordelisi ha pubblicato un tweet che è diventato virale in poche ore. I fan di Amici, il programma in cui Fiordelisi è una professoressa, hanno subito collegato questo tweet a quanto accaduto 9 mesi fa.

Le Parole Accese

Nel tweet, Antonella Fiordelisi ha ripreso le parole di Anna Pettinelli, scrivendo: “Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso.” Questo è stato un chiaro attacco alla speaker radiofonica.

La Risposta di Anna Pettinelli

Al momento, Anna Pettinelli non ha risposto all’ultima provocazione di Antonella Fiordelisi. Non sappiamo se lo farà in futuro.

Le Critiche a Rudy Zerbi

Non solo Antonella Fiordelisi è stata nel mirino di Anna Pettinelli. Anche il collega Rudy Zerbi è stato oggetto di aspre critiche. In una vecchia intervista, Anna Pettinelli ha espresso il suo dissenso nei confronti di Zerbi, affermando che non hanno nulla in comune e che sono “lontani anni luce” nelle loro opinioni e nella gestione delle cose.

Questa polemica sembra essere lontana dall’essere risolta, e continueremo a seguire gli sviluppi tra Antonella Fiordelisi, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.