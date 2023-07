Antonella Fiordelisi: Scoppia il gossip sul suo presunto nuovo fidanzato

Antonella Fiordelisi ha nuovamente attirato l’attenzione dei media con voci che suggeriscono la sua presunta relazione con un nuovo partner. Nonostante molti ancora credano che sia legata sentimentalmente a Edoardo Donnamaria, sembra che Fabrizio Corona abbia una diversa opinione sulla questione. Vale la pena sottolineare che l’ex “re dei paparazzi” e la ex concorrente di reality sono vecchi amici, ma nulla di più. Solo pochi giorni fa, la ex atleta campana è stata avvistata in compagnia di Carlos, figlio di Corona, il che ha portato alcune testate di gossip a ipotizzare una relazione sentimentale, ma evidentemente non è così.

Recentemente, Fabrizio Corona ha rivelato alcuni dettagli su Antonella ed Edoardo, affermando che vivono insieme in un appartamento a Milano. Tuttavia, ha anche fornito alcune informazioni sul rapporto teso tra Antonella e la sua famiglia a causa di alcune controversie sui social media, come le dichiarazioni dei genitori sulla questione del bullismo nel reality show. Antonella sarebbe arrabbiata con sua madre per questo motivo.

Inoltre, Fabrizio Corona ha parlato dei successi professionali di Antonella ed Edoardo, affermando che sono gli unici due ex concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno un futuro nell’industria dello spettacolo. Secondo lui, gli altri non hanno alcuna prospettiva. Ha anche commentato positivamente sulla forma fisica di Antonella, smentendo la voce che avesse preso peso.

Tuttavia, Fabrizio Corona cambia tono quando si tratta di Antonella Fiordelisi e lancia accuse contro di lei condividendo screenshot di un profilo Instagram censurato. Afferma di aver già anticipato la situazione e sostiene di avere accesso a informazioni privilegiate. Questo è il profilo del presunto nuovo fidanzato della ragazza che si considera una showgirl.

In risposta alle affermazioni di Fabrizio Corona, Antonella Fiordelisi ribatte dicendo: “Qualcuno mi ha avvistata con il nuovo fidanzato”. Ironizza sulla situazione, dichiarando di voler presentare il suo presunto nuovo partner. Tuttavia, si scusa per aver rovinato il lavoro dei paparazzi che stavano tenendo d’occhio la sua casa da giorni.

In conclusione, Antonella Fiordelisi ha cercato di smentire le voci sul suo presunto nuovo fidanzato, mostrando l’amico in questione in un tentativo di dissipare le indiscrezioni. Tuttavia, questo episodio ha solo alimentato ulteriormente le speculazioni e ha dato vita a una storia che, forse, si sarebbe risolta da sola nel tempo. Come spesso accade in queste situazioni, sembra che tutti abbiano trovato un motivo per trarne vantaggio.