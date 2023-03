Antonella Fiordelisi: un’ammiratrice si tatua il suo nome, lei lo condivide, ma è un falso. L'”imbarazzo” si diffonde: “Chi pensa di essere?”

Sta diventando virale la “brutta figura” – o meglio, l’errore – compiuto da Antonella Fiordelisi sul suo account Instagram. L’ex schermitrice è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP, il reality di Canale 5 che l’ha vista uscire solo pochi giorni fa dalla casa più osservata d’Italia: nonostante la sua immagine abbia in varie occasioni diviso il parere pubblico, ciò ha portato a rafforzare il suo seguito.

Tanto che quando ha ricevuto la foto di una ragazza con un tatuaggio sull’avambraccio con il nome “Antonella”, non ha esitato un istante a credere che fosse un tributo a lei. Infatti, ha condiviso nelle sue Storie lo scatto commentando: “Folle”, con cuore e faccina emotiva. Tuttavia, come spesso succede nell’epoca dei social, era un falso: quella immagine era stata presa dal profilo di un centro tatuaggi spagnolo e quindi quel tatuaggio non era sicuramente un omaggio a lei. Il falso è stato rapidamente svelato e così l’errore di Antonella è diventato subito popolare, facendola finire in tendenza su Twitter, dove gli utenti hanno commentato: “Ma chi si crede di essere?”, hanno scritto in molti.