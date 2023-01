Antonino Cannavacciuolo moglie

Antonino Cannavacciuolo è uno chef di fama nazionale, noto soprattutto per il suo ruolo nello show televisivo Masterchef. Tuttavia, molti non sanno che nella vita reale ha un carattere riservato e schivo. Sua moglie, Cinzia Primatesta, è stata in grado di superare la sua timidezza, avendo conosciuto Antonino quando lavorava nel ristorante del padre di lei. I due si sono sposati e hanno due figli, Andrea ed Elisa. Cinzia è vegetariana e anche Andrea ha adottato questo stile alimentare, mentre Elisa non ha problemi a mangiare tutti i piatti del padre, anche quelli a base di carne. Oggi Antonino ha 46 anni, mentre sua moglie ne ha 45. Insieme hanno aperto una catena di resort chiamata Laqua e stanno per aprire un altro a Casanova. Nonostante il loro successo, i due hanno sempre mantenuto una relazione molto forte e sono inseparabili.