Chi è Parveen Dusanj la giovanissima moglie di Kabir Bedi, ha 30 anni meno di lui

Dal celebre ruolo di Sandokan alla vita sentimentale movimentata, ecco una panoramica dettagliata sulla vita privata dell’attore internazionale Kabir Bedi.





Kabir Bedi è un nome che riecheggia con stima nel mondo dello spettacolo internazionale, noto principalmente per il suo ruolo iconico in “Sandokan”. L’attore ha catturato l’attenzione del pubblico non solo con la sua carriera professionale ma anche con una vita privata piuttosto colorita, marcata da numerosi matrimoni e un’intensa vita sentimentale.

Kabir Bedi, la vita privata del noto attore

La carriera di Kabir Bedi ha preso il volo quando ha interpretato il leggendario pirata Sandokan nella serie televisiva omonima, rendendolo un volto familiare nelle case di milioni di spettatori. Oltre alla sua carriera, la vita personale di Bedi ha visto altrettanto dramma e avventura. È stato sposato quattro volte, con un percorso sentimentale che ha catturato tanto interesse quanto i suoi ruoli sullo schermo.

Il suo primo matrimonio con Protima Bedi, una nota ballerina indiana, è stato celebrato nel 1968. Dalla loro unione sono nati due figli, consolidando la sua vita familiare prima di attraversare turbolenze che hanno portato al loro divorzio. Nel 1979, Kabir si è risposato con Susan Humphreys, con cui ha avuto un altro figlio di nome Adam, che ha seguito le orme del padre nel mondo della recitazione. Tuttavia, anche questo matrimonio non è durato, portandolo a una successiva relazione con l’attrice indiana Parveen Babi. Dopo la fine di questa storia, ha sposato Nikki Vijaykar, da cui ha poi divorziato.

Chi è l’attuale moglie dell’attore

Negli ultimi anni, Kabir Bedi ha trovato stabilità con Parveen Dusanj, una donna di trent’anni più giovane di lui. Nata nel Regno Unito nel 1976, Parveen ha mostrato un forte impegno nel sociale, laureandosi in economia politica e lavorando con organizzazioni che si occupano di problemi socio-economici. Successivamente, è entrata a far parte del consiglio di amministrazione della Medway Human Rights and Equality Council e ha intrapreso la carriera di produttrice. I due si sono fidanzati nel 2006 e si sono sposati dieci anni dopo, nel 2016, nonostante l’iniziale disapprovazione della famiglia di lei dovuta alla notevole differenza di età.

Sorpresa all’interno della casa per il marito

La vita di Kabir e Parveen ha recentemente attirato l’attenzione quando Parveen è apparsa nella casa del Grande Fratello in occasione del compleanno di Kabir, il 16 gennaio. La sua visita ha sorpreso gli spettatori e ha offerto un momento di gioia personale per Kabir, mostrando il forte legame tra i due. La presenza di Parveen nella casa ha permesso ai fan di apprezzare non solo la bellezza ma anche la profondità del loro rapporto.

In conclusione, la vita di Kabir Bedi rimane un intrigante intreccio di successo professionale e personale, con i suoi numerosi matrimoni e la sua attuale stabilità con Parveen Dusanj. Ogni capitolo del suo percorso personale ha aggiunto ulteriori sfaccettature al ritratto di un uomo che ha vissuto pienamente sia di fronte che lontano dalle telecamere.