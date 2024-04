Scagionato per l’omicidio del figlio: Bruno Lorandi uccide la moglie 20 anni dopo

Il 28 aprile 1986, le montagne della Maddalena sono state testimoni di una scena straziante: il corpo senza vita di Cristian Lorandi, un bambino di soli 10 anni, è stato scoperto in una radura, il suo fragile collo stretto da un filo di ferro. Scomparso da casa solo 24 ore prima, la tragica fine di Cristian ha segnato l’inizio di un caso doloroso che ha scosso la piccola comunità di Nuvolera, posizionata tra Brescia e il Lago di Garda.





Il sospetto

La comunità di Nuvolera, dove tutti conoscevano la famiglia Lorandi, si è stretta attorno a loro durante il funerale di Cristian, che è avvenuto solo pochi mesi dopo la sua prima comunione. Bruno Lorandi, il padre di Cristian e titolare della Marmi Valle Padana, insieme alla moglie Clara, si sono trovati al centro di un dolore incommensurabile che presto si è trasformato in sospetto. A causa delle difficoltà finanziarie note della sua ditta, si è diffuso il sospetto che Bruno potesse aver organizzato un finto rapimento del figlio per ottenere un riscatto e salvare la sua attività dal fallimento.

La confessione

Di fronte alla pressione crescente della comunità e degli inquirenti, Bruno Lorandi ha fatto una confessione scioccante. Ha ammesso che Cristian era morto accidentalmente cadendo dalla macchina e che, nel panico, aveva inscenato un crimine per coprire l’incidente. Questa rivelazione ha solo aggiunto ulteriori dubbi e complessità al caso, con molti che trovavano la storia improbabile e contraddittoria.

Assolto per ‘insufficienza di prove’

Nonostante la confessione iniziale, la mancanza di prove concrete ha portato alla ritrattazione di Bruno e, infine, alla sua assoluzione in tribunale. La corte ha liberato Bruno Lorandi per insufficienza di prove, lasciando la famiglia e la comunità senza risposte chiare sulla tragedia.

La rinascita

Dopo il verdetto, la vita a Nuvolera ha lentamente cercato di tornare alla normalità. Bruno è stato reintegrato nella comunità che inizialmente lo aveva messo in dubbio, e Clara ha lottato per superare il dolore e ricostruire la sua vita accanto al marito. Tuttavia, la tranquillità è stata di breve durata.

L’ultima notte

Anni dopo, il 10 febbraio 2007, Clara Lorandi è stata trovata morta nella loro casa, in circostanze dolorosamente simili a quelle di suo figlio. Questa volta, Bruno non ha potuto evitare l’accusa, e le prove hanno portato a una condanna per omicidio volontario. Accusato di aver ucciso sua moglie per impedirle di riaprire il caso del loro figlio e di utilizzare i loro risparmi per le indagini, Bruno è stato condannato all’ergastolo.

L’epilogo

Nonostante i tentativi disperati di Bruno di ottenere una revisione del processo, nel 2009 tutte le sue richieste sono state respinte. La comunità di Nuvolera, una volta divisa tra compassione e sospetto, ha dovuto accettare la dolorosa realtà che uno dei propri aveva causato tanto dolore. La storia di Cristian e Clara Lorandi rimane un capitolo oscuro e indelebile nella memoria di quella piccola città italiana.