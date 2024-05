Perché è stato squalificato Joost Klein, il cantante olandese, dall’Eurovision 2024? Scopriamo la verità

Il noto musicista olandese Joost Klein è stato eliminato dalla fase finale dell’Eurovision Song Contest secondo una decisione ufficiale dell’EBU. L’esclusione è stata dichiarata dopo che un’indagine è stata avviata dalla polizia svedese relativa a una denuncia presentata da una donna del team di produzione, successivamente alla performance di Klein nelle semifinali. L’EBU ha rilasciato una dichiarazione affermando che, in attesa del risultato dell’indagine, non sarebbe stato giusto permettere a Klein di procedere nel concorso.





Informazioni aggiuntive sugli altri concorrenti

L’amministrazione dell’Eurovision ha tenuto a sottolineare che l’evento che ha coinvolto Klein non interessava gli altri partecipanti. Questa dichiarazione giunge in seguito a molteplici voci, diffuse prevalentemente sui social media, riguardanti un ipotetico coinvolgimento di altri musicisti, tra cui la cantante israeliana. L’EBU ha riaffermato di non tollerare comportamenti inadeguati durante la manifestazione e si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i contendenti e lo staff.

La presa di posizione di Avrotros e la reazione dei mass media olandesi

L’emittente olandese Avrotros si è dimostrata delusa dalla risoluzione dell’EBU, considerata “esagerata”. Avrotros ha rilasciato uno statement in cui si autodefinisce “colpita” e anticipa un’ulteriore esplorazione dell’argomento in un secondo momento. La televisione olandese di Stato ha categorizzato la decisione come “eccessivamente drastica” e ha dichiarato che intende esaminare attentamente le conseguenze post-Eurovision con Avrotros, l’EBU e le altre parti coinvolte.

Profilo e contesto di Joost Klein

Oltreché un cantante, Joost Klein è anche un celebre YouTuber. Cresciuto orfano di entrambi i genitori grazie al sostegno del fratello e della sorella, il brano che ha presentato all’Eurovision, racconta la sua esperienza di orfano in viaggio per l’Europa e si rivolge a suo padre, da lui considerato una grande fonte di ispirazione per la sua mentalità aperta e la volontà di vedere le persone per ciò che sono veramente.

La storia dei Paesi Bassi all’Eurovision

I Paesi Bassi possono vantarsi di una lunga tradizione all’Eurovision Song Contest, con cinque trionfi e una presenza quasi continua alle edizioni della competizione. Dall’introduzione delle semifinali, hanno raggiunto la fase finale sette volte, un risultato che rimane constante nonostante l’ultima esclusione di Joost Klein e del suo brano Europapa, che era annoverato tra i favoriti per il podio.

Fan dell’Eurovision e media seguiranno con attenzione lo sviluppo della questione e le eventuali conseguenze per il concorso. Nuovi dettagli saranno sicuramente rivelati, consentendo ai follower del concorso di comprendere meglio cosa sia realmente accaduto.