Dove hanno girato I Cassamortari: location e ambientazione del film

Dove hanno girato I Cassamortari, location del film 2022 di Claudio Amendola

Dove hanno girato I Cassamortari ? “I Cassamortari”, il film del 2022 diretto da Claudio Amendola, ha catturato l’attenzione non solo per la sua intrigante trama che narra le vicende della famiglia Pasti, impegnata da generazioni nella gestione di un’impresa di pompe funebri, ma anche per le sue suggestive location. Ambientato principalmente a Roma, il film utilizza la città eterna non solo come sfondo, ma come un vero e proprio personaggio che contribuisce alla narrazione con la sua storica bellezza e mistero. Dove è stato girato I Cassamortari ? Le location del film.





Dove hanno girato I Cassamortari, ambientazione riprese

La produzione ha scelto luoghi iconici di Roma e dei suoi dintorni per dare vita alle scene chiave del film. Ad esempio, l’ex Ospedale Carlo Forlanini, un tempo punto di riferimento sanitario e ora un luogo carico di fascino storico, serve come ambientazione per alcune delle scene cruciali del film. Qui, i protagonisti trovano una “talpa” che fornisce loro informazioni vitali sui decessi, un elemento che aggiunge un tasso di realismo e suspense alla trama.

Un’altra location significativa è la Cappella di Santa Maria della Misericordia, dove si svolge il commovente funerale di uno dei personaggi principali. Questa antica chiesa aggiunge una profondità emotiva e visiva, arricchendo la scena con il suo ambiente solenne e architettonicamente impressionante.

I Cassamortari location del film

Il film si sposta poi nel moderno Centro Direzionale “La Piramide” a Frascati, che ospita gli uffici dell’agenzia di pompe funebri dei Fratelli Pasti. Questo contrasto tra l’antico e il moderno riflette le diverse sfaccettature della narrazione, collegando il passato al presente e il sacro al profano in modo visivamente efficace.

Oltre a queste location, il film ha anche portato la sua produzione a Cinecittà World e al Teatro 4 dei Cinecittà Studios, dove sono state girate scene significative, come il pubblico funerale del personaggio Gabriele Arcangelo e la sua simbolica “resurrezione”. Queste scelte di location non solo arricchiscono la trama con contesti unici ma rendono omaggio all’illustre tradizione cinematografica di Roma.

In definitiva, “I Cassamortari” di Claudio Amendola è un viaggio visivo e narrativo attraverso luoghi che raccontano storie, emozioni e storia, facendo di Roma non solo uno sfondo, ma un attore protagonista nel dramma della vita e della morte.