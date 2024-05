Arezzo: Incidente mortale per Paolo, giovane militare di 20 anni, dopo che l’auto si ribalta fuori strada

Nella tranquillità notturna di Arezzo, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità locale. Intorno all’una di notte, lungo la strada provinciale 21 nella località di Ruscello, un drammatico evento ha interrotto la quiete: una Volkswagen Polo con a bordo quattro giovani del posto si è violentemente cappottata, abbattendo un palo della luce e terminando la sua corsa vicino a un fossato laterale.





Dettagli dell’Incidente

Tra i giovani coinvolti, Paolo Berbeglia, un ragazzo di 20 anni impiegato presso il Genio Ferrovieri dell’Esercito a Bologna, ha perso tragicamente la vita. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma si ipotizza che una distrazione del conducente, unita a una velocità eccessiva, possano aver causato il fatale sinistro. La vettura, infatti, si è ribaltata diverse volte, causando la morte immediata di Paolo, che si trovava sul sedile posteriore.

Interventi e Soccorso

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i carabinieri di Arezzo, e i team sanitari del 118, inclusi gli operatori della Croce Bianca di Monte San Savino, dell’automedica di Arezzo e della Misericordia di San Giustino. I soccorritori hanno lavorato intensamente per estrarre i giovani dalle lamiere dell’auto.

Due dei superstiti, uno di 21 anni e l’altro di 20, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo. Un altro giovane di 20 anni, in condizioni più gravi, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena mediante l’elisoccorso Pegaso 2.

Indagini in Corso

Le indagini per ricostruire la precisa dinamica dell’incidente sono affidate ai carabinieri di Arezzo. Questi esamineranno le condizioni della strada, le testimonianze degli altri automobilisti presenti al momento dell’incidente e le eventuali registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona per determinare le cause precise del sinistro.

La comunità di Arezzo è scossa da questa tragedia che ha colpito giovani vittime in un momento così tragico. La perdita di una giovane vita come quella di Paolo Berbeglia solleva nuovamente questioni importanti sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità di guidare con prudenza per prevenire futuri incidenti. L’attenzione si rivolge ora alle condizioni dei sopravvissuti e al supporto necessario per le loro famiglie durante questo difficile momento.