Antonio scoperto morto accanto ad un ventilatore, l’84enne era deceduto 10 mesi fa: indagato il figlio

La comunità di Corigliano d’Otranto, un paese del Salento in provincia di Lecce, è stata turbata da una vicenda di tinte sinistre. Un uomo di 84 anni, Antonio, è stato scoperto senza vita nella sua abitazione, avvolto in una coperta, disteso su un letto e con un ventilatore acceso.

L’anziano, Antonio Caracciolo, non sarebbe scomparso di recente, ma addirittura da quasi 10 mesi: il suo corpo è stato trovato in uno stato avanzato di decomposizione. Secondo le informazioni diffuse, il Comune di Corigliano d’Otranto stava cercando di notificare all’uomo un avviso perché doveva mettere in sicurezza una pensilina instabile vicino alla sua casa in via San Leonardo.

Triste episodio di solitudine in provincia di Lecce: Antonio Caracciolo trovato senza vita nella sua abitazione, le indagini

Caracciolo era introvabile e anche i vicini avevano segnalato di non averlo visto da molto tempo. Gli investigatori avrebbero quindi contattato il figlio di 56 anni, che avrebbe affermato di trovarsi all’estero, precisamente in Svizzera. Quando il corpo è stato scoperto, il figlio è stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato.

Gli investigatori ritengono che l’uomo potrebbe aver nascosto il corpo del padre per tutto questo tempo al fine di continuare a percepirne la pensione, che infatti è stata incassata. Tuttavia, questa è solo un’ipotesi: le indagini sono in corso e ci saranno ulteriori sviluppi. Nel frattempo, il 56enne è indagato per occultamento di cadavere.

Sul corpo dell’84enne non sono stati riscontrati segni di violenza: potrebbe essere deceduto per cause naturali. Il corpo dell’uomo è stato trasferito presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà compito del medico legale determinare le cause e la data esatta del decesso.