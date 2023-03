Anziani fanno sesso in pieno giorno davanti a una scuola

In orario diurno, nei pressi di una scuola, due anziani sono stati sorpresi a intrattenersi sessualmente all’interno di un’automobile in un parcheggio. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti, fermando e denunciando la coppia per atti osceni in luogo pubblico.

L’episodio si è verificato a Perugia, città di origine sia dell’uomo, ottantenne, che della donna coinvolta. La questione non riguarda solamente il fatto di aver compiuto un atto sessuale in pubblico, ma anche di averlo fatto in pieno giorno e in prossimità di una scuola, con un elevato rischio di essere visti dai giovani studenti. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni residenti, trovando i due protagonisti ancora sul luogo.

Ora la coppia dovrà affrontare le accuse relative a un reato che prevede una pena detentiva variabile tra quattro mesi e quattro anni e sei mesi di reclusione. Gli atti osceni in luogo pubblico sono stati depenalizzati, il che, in teoria, comporterebbe solamente una sanzione pecuniaria. Tuttavia, in questo caso, le circostanze aggravanti hanno determinato la configurazione del reato.