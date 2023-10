Anziano disperato tenta il suicidio, ma l’intervento eroico dei carabinieri lo salva

Un Eroe in Uniforme: Carabinieri Salvano Anziano in Tentativo di Suicidio

Nella mattinata di venerdì 20 ottobre, un anziano di 82 anni ha tentato di porre fine alla propria vita a Sesto San Giovanni, Milano. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, la tragedia è stata sventata.

Il Dramma Svelato

I vicini dell’anziano, dopo aver notato l’uomo appeso alla ringhiera del suo balcone, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. L’uomo si era legato una corda al collo e l’altra estremità alla ringhiera del balcone, scavalcandola.

L’Intervento dei Carabinieri

All’arrivo dei carabinieri, l’anziano era già fuori dal balcone del terzo piano, reggendosi sulle punte dei piedi. I carabinieri hanno tentato prima di parlare con lui dal piano superiore del condominio, poi sono riusciti a sfondare la porta prima che fosse troppo tardi.

La Solitudine e la Disperazione

Una volta messo in sicurezza, l’anziano ha rivelato i motivi del suo gesto disperato. La moglie era da tempo ricoverata in ospedale, aggravando la già precaria situazione economica in cui versava. Inoltre, l’anziano ha confessato di sentirsi solo, poiché la coppia non ha figli e i loro parenti sono tutti lontani o già morti.

