La compagna di Manuel piange la sua perdita: ‘Ricorderemo il suo sorriso

Manuel Favaro è stato vittima di un tragico incidente il 18 ottobre, quando è stato mortalmente ferito dalle corna di un cervo mentre percorreva la strada provinciale 1 nelle zone del Bellunese. La notizia ha colpito amici e familiari, lasciando tutti sbigottiti. Manuel era un giovane di soli 35 anni e aveva da meno di un anno una figlia.

L’Incidente Mortale

L’incidente che ha portato alla morte di Manuel è stato causato da una serie di eventi sfortunati. Mentre viaggiava lungo la strada, un’auto proveniente dall’altro senso di marcia ha investito un cervo ad alta velocità. Il cervo, catapultato in aria, ha attraversato il parabrezza di un tir, ferendo gravemente il 35enne con le sue corna e causandone la morte.

Il Cordoglio sui Social Media

I social media di Manuel Favaro sono stati sommersi da foto e messaggi di cordoglio. Tra le espressioni di affetto più toccanti, spicca quella della sua compagna, Tiziana, che ha condiviso una delle ultime foto scattate insieme. Nell’immagine, il 35enne appare sorridente accanto alla compagna, con al centro la loro amata figlia, un frutto del loro amore. La didascalia che accompagna la foto dice: “Ciao amore grande. Ti vogliamo ricordare così, con il sorriso.”

Il Ricordo della Sorella

Il ricordo della sorella di Manuel Favaro è altrettanto commovente. Ha condiviso una foto che ritrae il momento in cui suo fratello è diventato padre, meno di un anno fa. Nel messaggio scrive: “Il ricordo più bello è quando sei diventato papà, la tua gioia indescrivibile, il super abbraccio che ci siamo scambiati quella stessa mattina, i salti di gioia, le lacrime di felicità, senza voce da quanto emozionato eri. Guardandomi negli occhi mi hai detto: ‘sister, sono diventato papà’. Le nostre lacrime sono diverse oggi, ma il nostro amore per te non cambierà mai. Ciao nostro angelo.”

Attualmente, la salma di Manuel Favaro è sotto sequestro, ma si prevede che i suoi funerali si terranno il 21 ottobre.