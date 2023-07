Arisa lascia Amici per la Rai: Ecco tutti i dettagli dell’addio a Maria De Filippi

La nuova stagione televisiva si profila ricca di cambiamenti e novità, non solo per il GF Vip 8 e UeD, ma anche per il celebre talent show Amici di Maria De Filippi. La conduttrice e produttrice si trova di fronte a un clamoroso addio nella sua scuola televisiva più famosa. Mentre il pubblico di Canale 5 ritroverà i fedeli professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, una figura chiave lascerà il cast.

L’addio di Arisa a Amici: la nuova avventura alla Rai

È ormai dato per quasi ufficiale l’addio di Arisa alla prossima edizione di Amici, dove aveva ricoperto il ruolo di professoressa di canto. Dopo la sua prima esperienza nel talent show, Arisa ha preso una breve pausa per partecipare come concorrente a Ballando con le stelle, dove ha persino trionfato, aggiudicandosi la vittoria. Successivamente, la cantante era tornata nel programma di Maria De Filippi, conducendo uno dei suoi allievi fino alla finale.

Nuovi progetti per Arisa alla Rai

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, Arisa avrebbe preso la decisione di lasciare Amici per unirsi al mondo della Rai. L’artista sarebbe destinata a diventare giudice di The Voice Kids, una prospettiva già ventilata da Davide Maggio. A conferma di questo nuovo impegno, sembra che manchi solo la firma ufficiale. Ma le ambizioni di Arisa non si fermano qui: sembra infatti che l’artista nutra il sogno di partecipare al Festival di Sanremo 2024, un obiettivo ambizioso che l’avvicinerebbe ulteriormente alla Rai.

Il futuro di Amici e il mistero del successore di Arisa

Con l’addio di Arisa, si apre un interrogativo sulla persona destinata a prendere il suo posto nella giuria di Amici. Tra i nomi che circolano, si fa il nome di illustri ex allieve come Emma Marrone e Alessandra Amoroso, che potrebbero tornare al programma in una veste diversa, dando ulteriore valore al talento della scuola di Maria De Filippi.

Mentre il pubblico aspetta di scoprire i dettagli della nuova edizione di Amici, l’addio di Arisa segna un momento significativo nella storia del programma, aprendo la strada a nuove sorprese e possibilità per i futuri partecipanti e il pubblico affezionato.