Arrestato l’avvocato di Paolo Calissano, morto nel 2021, per uno scandalo finanziario: avrebbe sottratto 800.000 euro

di sostegno di Calissano, Matteo Minna, è stato recentemente arrestato e posto agli arresti domiciliari per presunte irregolarità finanziarie e sottrazione di fondi dal conto dell’attore. Scopriamo i dettagli di questa drammatica vicenda.

Arresto dell’Avvocato di Paolo Calissano

La vicenda prende avvio con la tragica scomparsa dell’attore genovese Paolo Calissano alla fine del 2021. Tuttavia, il suo nome torna alla ribalta a seguito dell’arresto del suo avvocato e amministratore di sostegno, Matteo Minna, per gravi accuse finanziarie.

Su ordine del giudice istruttore e su richiesta della procura di Genova, la guardia di finanza ha eseguito l’arresto domiciliare di Matteo Minna. Questo sviluppo ha sconvolto l’ambiente legale e ha gettato un’ombra sinistra sulla vicenda dell’attore Paolo Calissano.





Accuse Gravi e Movimenti Sospetti di Denaro

Le indagini condotte hanno portato alla luce accuse molto gravi nei confronti di Minna. L’avvocato è accusato di peculato aggravato, falsità ideologica e falsa perizia. Si ritiene che abbia sottratto un totale di 817.326 euro dal conto di Calissano e di altri soggetti di cui era amministratore.

La modalità d’azione di Minna sembra essere stata articolata e calcolata. Si sospetta che abbia prelevato somme considerevoli dai conti degli assistiti, dirottandole sul proprio conto personale. Questi movimenti di denaro, spesso non dichiarati al giudice tutelare, venivano camuffati come pagamenti per servizi legali o professionali inesistenti.

Mascheramento e Fatture False

Per nascondere queste sottrazioni, Minna avrebbe redatto relazioni periodiche false o incomplete. Inoltre, avrebbe presentato al consulente tecnico d’ufficio (Ctu) fatture false, alcune delle quali riguardavano altri clienti o erano duplicazioni di fatture già emesse. Queste fatture fasulle erano utilizzate per giustificare i trasferimenti illeciti di denaro.

Conclusioni

Lo scandalo finanziario che coinvolge l’avvocato Matteo Minna e l’eredità finanziaria di Paolo Calissano continua a suscitare interesse e sconcerto. La vicenda mette in luce la necessità di una rigorosa supervisione finanziaria e amministrativa quando si tratta di situazioni delicate come quelle degli amministratori di sostegno. Restiamo in attesa degli sviluppi futuri di questa complessa indagine.