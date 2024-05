Gerry Scotti sull’ex moglie Patrizia Grosso: ”Ho patito molto, avevo scoperto un’altra persona, ma mi sentivo imbarazzato”

L’esperto conduttore televisivo Gerry Scotti e la sua ex consorte Patrizia Grosso sono stati insieme per oltre un decennio, affrontando sfide derivanti dalla crescente popolarità di Scotti. Tale fattore ha inevitabilmente influito sulla loro vita familiare.





La storia d’amore di Gerry Scotti si è contraddistinta per i suoi alti e bassi, culminati con un divorzio lacerante che ha trasformato completamente la sua vita. Successivamente al parto del loro primogenito Edoardo, Patrizia e Gerry hanno dovuto affrontare un severo contraccolpo nel loro matrimonio. Il tutto si è concluso con il divorzio e la fine dell’unione, tutto ciò scaturito dalla rivelazione di Patrizia dell’essersi innamorata di un altro uomo, notizia che ha letteralmente sconvolto Gerry.

Le riflessioni di Gerry Scotti sulla sua ex Patrizia Grosso: “Sono stato molto mortificato per il mio comportamento”

Gerry Scotti, durante un’intervista a Vanity Fair, ha rivelato che le divergenze tra lui e Patrizia, esacerbate da suo stesso comportamento, nonché dall’aver scoperto che lei aveva intrapreso un’altra relazione, hanno portato alla separazione. “L’idea di dovermi separare da mio figlio mi faceva soffrire enormemente”, ha dichiarato Gerry, esprimendo la disillusione di trovarsi, come tanti altri, a ritagliarsi un posto nel palcoscenico della vita da soli.

Recentemente, a Verissimo, Gerry ha condiviso con Silvia Toffanin:

“La scelta della separazione è derivata dal fatto che lei aveva trovato un altro uomo. Mi ha fatto molta pena realizzare che quello che era rotto non sarebbe mai stato riparato. Non ho mai provato vergogna, ma quando mi sono ritrovato in procinto di divorziare, mi sono vergognato per aver fallito nel mantenimento dell’unità della mia famiglia. Ho dovuto fare i bagagli e lasciare la mia casa, il luogo dove mio figlio era nato e cresciuto”

Il divorzio e i concomitanti impegni lavorativi di Gerry Scotti hanno reso difficile gestire la crisi matrimoniale. Durante un’intervista con Caffeina Magazine, Gerry Scotti ha confessato che è stato il suo lavoro a permettergli di non auto-commiserarsi. Sebbene il divorzio abbia segnato un punto di rottura tra lui e Patrizia, spera che ci sia almeno la possibilità di riconciliare il rapporto per il bene del loro unico figlio Edoardo Scotti, che ha regalato loro il dono della gioia di diventare nonni.

Al momento, sia Patrizia che Gerry hanno trovato la loro strada verso un sereno stato d’animo. Come è noto, Patrizia Grosso sta con il rinomato imprenditore Guido Veneziani, adibito alla coordinazione editoriale presso varie riviste del gruppo che porta il suo nome. Gerry Scotti, dal canto suo, dal 2004 è fidanzato con l’architetto Gabriella Perino, una donna che ha conosciuto grazie alla scuola che frequentava suo figlio.