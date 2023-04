“Arrivo mamma, tranquilli”. Lucrezia, 16 anni, l’ultima telefonata prima del terribile schianto. Insieme a lei morti 3 amici

Bitonto in lutto: Quattro giovani perdono la vita in un tragico incidente stradale

È un momento difficile per la città di Bitonto, in Puglia, dove la notte del 25 aprile si è verificato un terribile incidente stradale che ha causato la morte di quattro giovani.

H2: Le vittime dell’incidente

Lucrezia Natale, 16 anni, frequentava l’indirizzo economico sociale del liceo di Bitonto.

Alessandro Viesti, 24 anni, lavorava nella tabaccheria del padre e aveva un fratello gemello.

Floriana Fallacara, 20 anni, che aveva perso la madre due anni fa.

Tommaso Ricci, 23 anni, il fidanzato di Floriana e alla guida dell’auto al momento dell’incidente.

H2: La dinamica dell’incidente

La vettura, una Opel Corsa, sulla quale viaggiavano le vittime, si è scontrata frontalmente con un’altra auto che procedeva in senso opposto. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell’incidente estraendo dalle lamiere dell’altra vettura coinvolta due feriti, che sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

H2: La vita delle vittime prima del tragico incidente

Dopo la tragica notizia, emergono particolari sulla vita e sui momenti che hanno preceduto il tragico incidente stradale. Lucrezia, la più giovane del gruppo, aveva sentito i genitori poco prima dell’incidente, dicendo loro “Sono quasi a casa. Sto arrivando”.

Le sue migliori amiche sono distrutte dal dolore: “Sono cresciuta insieme a Lucrezia sin dalla terza elementare – ha detto una compagna di classe -. Voleva fare la criminologa o essere una militare. Mi mancherà tantissimo”. “Aveva tantissime ambizioni – ha scritto un’altra amica – e una forza ineguagliabile, la stessa che molte volte manca agli adulti. Sorrideva sempre, era raro vederla piangere”.

La scuola di Lucrezia, il liceo di Bitonto, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’alunna. La dirigente scolastica e la comunità tutta si stringono attorno alla famiglia colpita dalla tragica perdita.