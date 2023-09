Ascanio Celestini: la vita e la carriera dell’attore e scrittore romano

Ascanio Celestini è un artista versatile, che ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento come attore, regista e scrittore. Nato a Roma nel 1972, Celestini ha iniziato a recitare fin da giovane, ma la sua passione per la recitazione si è sviluppata solo in età adulta.

Biografia di Ascanio Celestini

Ascanio Celestini è nato a Roma il 1° giugno 1972. Dopo il diploma di maturità, ha deciso di iscriversi all’università, frequentando il corso di lettere con indirizzo antropologico. Durante gli anni dell’università, ha iniziato a recitare in alcune rappresentazioni teatrali, scoprendo così la sua passione per la recitazione.

Carriera di Ascanio Celestini

Ascanio Celestini ha iniziato la sua carriera artistica come attore di teatro, ma presto si è dedicato anche alla regia e alla scrittura di opere teatrali. Nel corso degli anni ha portato in scena numerosi spettacoli di grande successo, come “La pecora nera”, “Storie di uno scemo di guerra” e “Fino a qui tutto bene”.

Celestini ha anche lavorato come doppiatore, prestando la sua voce a numerosi personaggi di film e serie TV. Ha recitato in alcuni film, tra cui “La vita è bella” di Roberto Benigni e “Il caimano” di Nanni Moretti.

Vita privata di Ascanio Celestini

Ascanio Celestini è molto riservato riguardo alla sua vita privata. Sappiamo che è sposato, ma non si conoscono dettagli sulla sua famiglia o sui suoi figli.

Curiosità su Ascanio Celestini

– Il suo primo spettacolo, scritto in collaborazione con Gaetano Ventriglia, è stato “Cicoria. Il fondo al mondo”.

– Adora lo stile pasoliniano.

– Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ubu, successivamente ha ricevuto anche il Premio Gassman come miglior giovane talento.

– Ha ammesso che da piccolo voleva consegnare le bombole di gas perché da piccolo vedeva un tipo che lo faceva che aveva un Ape Piaggio che gli piaceva molto.

– La prima pellicola che ha diretto come regista è stato “La pecora nera”, dove ha diretto anche l’attore Giorgio Tirabassi.

– “Diario di un maestro”, di Vittorio De Seta, è uno dei suoi film preferiti.

– “Auto da fé” di Elias Canetti è uno dei suoi libri preferiti.

Ascanio Celestini è uno dei talenti più versatili del panorama artistico italiano. La sua carriera è stata ricca di successi e riconoscimenti, dimostrando il suo grande talento come attore, regista e drammaturgo. La sua riservatezza riguardo alla sua vita privata lo rende ancora più affascinante agli occhi del pubblico.