Petra Magoni: chi è l’ex moglie di Stefano Bollani

Petra Magoni è una famosa cantante e attrice italiana, nata il 28 luglio 1972 a Pisa. È conosciuta anche per essere l’ex moglie di Stefano Bollani, con cui ha avuto due figli.

Biografia di Petra Magoni

Fin da bambina, Petra Magoni ha dimostrato una grande passione per la musica. Ha iniziato a cantare in un coro di voci bianche e successivamente ha studiato canto al Conservatorio di Livorno e all’Istituto Pontificio di Musica Sacra a Milano. Ha poi approfondito la sua formazione partecipando a seminari con grandi professionisti come Bobby McFerrin.

Carriera di Petra Magoni

Petra Magoni ha iniziato la sua carriera musicale come cantante di musica antica, specializzandosi con Alan Curtis. Successivamente ha fatto parte del gruppo rock Senza Freni, con cui ha partecipato all’Arezzo Wave nel 1995. Ha partecipato anche a Sanremo nel 1996 e nel 1997.

Nel 2003, insieme a Ferruccio Spinetti, ha dato vita al duo Musica Nuda, con cui ha ottenuto grande successo in Italia e all’estero.

Petra Magoni ha anche recitato in alcuni film, tra cui “Transeuropae Hotel” di Luigi Cinque, insieme a Pippo Delbono e Peppe Servillo.

Vita privata di Petra Magoni

Petra Magoni è stata sposata con Stefano Bollani dal 2002 al 2011. La coppia ha avuto due figli, Leone e Frida. Frida, nata nel 2004, è una giovane pianista e cantante di grande talento.

Petra Magoni è una donna straordinaria, con una grande passione per la musica e l’arte. La sua carriera è stata ricca di successi e riconoscimenti, sia come cantante che come attrice. Anche se è nota anche per essere l’ex moglie di Stefano Bollani, Petra Magoni è una professionista affermata e rispettata nel mondo della musica italiana.