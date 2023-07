Ascanio Pacelli presenta con orgoglio la sua figlia Matilda: Il perfetto mix tra lui e la mamma, Katia Pedrotti

Un amore nato ai tempi del Grande Fratello, quando il destino ha fatto incontrare Ascanio e Katia nel 2004. Entrambi concorrenti in una delle edizioni più fortunate del reality, l’amore tra loro è sbocciato all’interno della casa e non si è mai affievolito. Ora, a distanza di anni, la loro unione è coronata da due splendidi figli: Matilda e Tancredi.

Dopo il successo televisivo, Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti hanno costruito insieme una meravigliosa famiglia. Quindici anni fa hanno pronunciato i voti matrimoniali, e da allora hanno affrontato insieme le sfide della vita. Oggi, la loro quotidianità li vede lontani dal mondo della TV: Katia è diventata un’influencer affermata, con un focus particolare su moda, accessori, gioielli, tisane, integratori, candele e cura del corpo. Nel frattempo, Ascanio ha trovato la sua passione nel golf ed è attualmente il General Manager del campo da golf “Terre dei Consoli” e consigliere della Federazione Italiana Golf.

La loro vita privata è un vero e proprio successo e, nonostante una crisi vissuta in passato, hanno superato ogni difficoltà. Oggi, Katia e Ascanio si godono la loro vita familiare in una splendida villa alle porte di Roma.

Sui social, la coppia ama condividere momenti felici insieme alla famiglia. Recentemente, Ascanio ha postato una foto abbracciato alla sua adorabile figlia, Matilda. La ragazzina ha catturato l’attenzione per la sua incredibile somiglianza sia con la mamma che con il papà. Il post ha scatenato un’esplosione di likes, dimostrando quanto sia amata la famiglia Pacelli dai loro seguaci.

In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, hanno svelato il segreto della loro relazione duratura e appassionata: l’amore e la comprensione reciproca. Katia ha ammesso di provare ancora le farfalle nello stomaco quando guarda suo marito e di apprezzare anche i suoi difetti. Per entrambi, la chiave sta nel non trascurarsi mai, continuando a prendersi cura di sé stessi e dell’altro.

Ascanio ha scherzato sulla componente fisica, sottolineando quanto sia importante per una coppia mantenere vivo il desiderio e la passione nel tempo. Non esiste una formula magica, ma la dedizione e il rispetto reciproco li hanno portati a vivere una relazione solida e duratura.

Matilda è il frutto di un amore autentico, ed è incredibile vedere come assomigli così tanto ai suoi affettuosi genitori. La dolce fotografia pubblicata da Ascanio ha catturato il cuore di molti, dimostrando che l’affetto familiare è un elemento vincente nella vita dei Pacelli.

Aspettiamo con gioia di vedere crescere Matilda e Tancredi, sapendo che sono circondati dall’amore e dalla dedizione dei loro genitori. La storia d’amore di Ascanio e Katia continua a essere un esempio di felicità coniugale per tutti coloro che li seguono e li amano.