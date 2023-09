Assicuratore muore dopo aggressione nel suo ufficio: arrestato sospettato

Una mattinata che doveva essere come le altre, ma che invece è diventata una tragedia inaspettata. Il 22 settembre a Santeramo in Colle, provincia di Bari, un litigio per futili motivi ha avuto conseguenze devastanti. Luigi Labarile, un rispettato uomo di 71 anni, proprietario di un’agenzia assicurativa, ha perso la vita a seguito di una colluttazione con un uomo di 49 anni.

Il Dramma in un’agenzia assicurativa

Tutto è iniziato quando il 49enne ha fatto ingresso nell’agenzia assicurativa e ha chiesto cortesemente di poter utilizzare il bagno. Tuttavia, il proprietario Luigi Labarile ha rifiutato la richiesta, scatenando una discussione tra i due. La situazione è rapidamente degenerata, culminando in una lotta fisica tra i due uomini.

La Caduta Fatale

Durante la lite, Luigi Labarile è scivolato e ha battuto la testa violentemente. Purtroppo, le ferite riportate sono state così gravi che l’uomo è deceduto sul colpo. La tragica scena ha attirato l’attenzione delle autorità locali e dei servizi di emergenza, ma purtroppo ogni tentativo di salvare Luigi è stato vano.

Gli Investigatori Sul Posto

Le forze dell’ordine sono giunte sul luogo del tragico incidente, tra cui la sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Bari. Le indagini sono state avviate immediatamente per fare luce sulla dinamica degli eventi e stabilire eventuali responsabilità.

L’Arresto dell’Aggressore

Dopo intense ricerche, il 49enne responsabile dell’aggressione è stato individuato e arrestato. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha ammesso di aver aggredito Luigi Labarile, ma non è chiaro se avesse con sé un’arma durante la colluttazione. La situazione continua a essere oggetto di indagine e ulteriori dettagli emergeranno con il progredire delle inchieste.

La Comunità Sotto Choc

La città di Santeramo in Colle è rimasta sconvolta dalla notizia della morte di Luigi Labarile. L’uomo era conosciuto e rispettato, anche per il suo passato da consigliere comunale. Il sindaco della città, Vincenzo Casone, ha espresso il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia della vittima: “Sono sotto choc. Ho sentito Luigi questa mattina intorno alle otto tramite WhatsApp e mai avrei immaginato cosa sarebbe successo di lì a qualche ora. Esprimo vicinanza alla famiglia della vittima.”

La tragica lite per l’accesso al bagno ha avuto un impatto devastante su questa comunità, servendo da triste monito sui pericoli che possono scaturire da situazioni apparentemente banali. La giustizia ora dovrà fare il suo corso mentre la città piange la perdita di un uomo stimato.