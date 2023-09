Alessio Sakara: chi è? Moglie e figli

Se sei un appassionato di arti marziali miste, sicuramente conosci Alessio Sakara. Questo atleta italiano è uno dei più famosi nel mondo delle MMA, e ha una carriera ricca di successi e soddisfazioni.

In questo articolo, ti parleremo di Alessio Sakara: chi è, la sua carriera, la moglie e i figli.

Chi è Alessio Sakara?

Alessio Sakara è nato a Rome il 2 settembre 1981. Fin da giovane ha dimostrato un grande interesse per le arti marziali, iniziando a praticare il karate all’età di 8 anni. Successivamente, ha scoperto la Muay Thai e il Brazilian Jiu-Jitsu, che lo hanno portato a diventare uno dei migliori atleti italiani di MMA.

Sakara ha iniziato la sua carriera professionale nel 2002, combattendo in vari eventi in Italia e in Europa. Nel 2005 ha debuttato nella prestigiosa organizzazione UFC, dove ha combattuto per molti anni diventando uno dei preferiti del pubblico.

La carriera di Alessio Sakara

Durante la sua carriera, Alessio Sakara ha combattuto contro molti atleti di fama internazionale. Tra le sue vittorie più importanti, ricordiamo quella contro James Irvin nel 2008 e quella contro Thales Leites nel 2012.

Nonostante alcune sconfitte, Sakara è sempre stato un atleta molto rispettato e ammirato per il suo stile di lotta aggressivo e spettacolare.

Dopo aver combattuto per molti anni in UFC, Sakara ha deciso di lasciare l’organizzazione per dedicarsi ad altri progetti. Attualmente, continua ad allenarsi e a partecipare a eventi di MMA in Italia e all’estero.

La moglie e i figli di Alessio Sakara

Alessio Sakara è sposato con Rossella Fiamingo, una schermitrice italiana di fama internazionale. La coppia si è conosciuta nel 2015 e si è sposata l’anno successivo.

Dal loro matrimonio sono nati due figli: una bambina nel 2017 e un maschietto nel 2020. Alessio e Rossella sono molto uniti e appaiono spesso insieme sui social network.

In conclusione, Alessio Sakara è uno dei più grandi atleti italiani di MMA, con una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Oltre alla sua carriera sportiva, Alessio è anche un uomo di famiglia, sposato con Rossella Fiamingo e padre di due bambini.

Speriamo che questo articolo ti abbia permesso di conoscere meglio questo grande campione e la sua vita privata.