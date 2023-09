Attraversano i binari durante l’arrivo del treno: il bilancio è tragico

Domenica sera, in Spagna, si è verificato un tragico incidente ferroviario che ha portato alla perdita di quattro vite umane. Le vittime, giovani diretti al Festival Duro, un evento musicale conosciuto come “il primo festival hard techno della Catalogna”, hanno cercato di attraversare i binari in un punto non autorizzato vicino a Montmeló, nei pressi di Barcellona. Questa mossa avventata li ha portati a una curva con visibilità ridotta, risultando in una collisione fatale con un treno regionale. Ecco i dettagli di questo tragico evento.

Il Tentativo di Prendere una Scorciatoia Mortale

Il dramma ha avuto luogo alle 20 circa di domenica sera, tra le stazioni di Parets del Vallès e Granollers-Canovelles. Il gruppo di giovani, probabilmente alla ricerca di una scorciatoia, si è trovato in una situazione pericolosa mentre cercava di attraversare i binari. La loro azione avventata è costata loro la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, seppur lievemente.

Identificazione delle Vittime in Corso

Al momento, non sono stati resi noti i dettagli sull’età o il sesso delle vittime. La polizia sta conducendo le indagini e lavorando all’identificazione dei cadaveri. Tuttavia, alcune fonti hanno suggerito che il gruppo potrebbe essere composto da tre ragazze e un ragazzo. Nel frattempo, i feriti non gravi sono stati trasferiti all’ospedale Mollet del Vallès, dove ricevono assistenza medica e supporto psicologico.

Decisioni Difficili Dopo la Tragedia

Dopo l’incidente, è sorta la questione se il Festival Duro dovesse essere annullato per motivi di sicurezza. Tuttavia, i Mossos d’Esquadra, la polizia regionale catalana, hanno respinto tale proposta. Al momento in cui si era radunato un pubblico di circa 15.000 persone, garantire la sicurezza dei partecipanti era una priorità.

Il macchinista alla guida del treno coinvolto nell’incidente ha ricevuto assistenza psicologica per affrontare la drammatica situazione.

Le Lezioni da Tragedie Come Questa

Questo tragico incidente ferroviario ci ricorda l’importanza della sicurezza e della responsabilità individuale. Attraversare i binari in punti non autorizzati può comportare rischi mortali. La nostra solidarietà va alle vittime e alle loro famiglie, mentre riflettiamo su come prevenire tali tragedie in futuro.