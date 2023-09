Chi è Aidan Scott: Il Talento dietro Helmeppo in One Piece

Scopri Tutto su Aidan Scott, l’Attore di Helmeppo

Biografia, Età e Altezza

Vorresti conoscere meglio l’attore che ha dato vita al personaggio di Helmeppo nella serie TV live action di One Piece? Iniziamo con alcune informazioni essenziali sulla sua biografia, età e altezza.

Il nome di questo talentuoso interprete è Aidan Scott, originario di Città del Capo. La sua data di nascita dovrebbe essere nel 1996, il che significa che ha attualmente 27 anni. Nota caratteristica: Aidan è molto alto, sfiorando l’impressionante altezza di un metro e novanta centimetri.

Per quanto riguarda la sua vita privata e famiglia, Aidan Scott è un personaggio riservato e non ha condiviso dettagli sulla sua situazione familiare. Non sappiamo se abbia fratelli o sorelle, ma possiamo raccontarti qualcosa sulla sua carriera.

Carriera e Filmografia

Aidan Scott ha iniziato la sua carriera di attore relativamente di recente, nel 2018, con una parte in Action Point. L’anno successivo, ha recitato in un cortometraggio intitolato Hand Off.

Nel 2020, ha ottenuto un piccolo ruolo nel film di Netflix intitolato The Kissing Booth 2. Tra il 2022 e il 2023, ha accumulato molte esperienze televisive con ruoli in serie come Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt e Ragazze elettriche.

Il 2023 segna una svolta nella sua carriera, grazie alla partecipazione alla serie TV live action di One Piece su Netflix, dove veste i panni di Helmeppo. Aidan ha anche un altro progetto in cantiere, il film di fantascienza intitolato The Fix.

Vita Privata: Fidanzato o Single?

Aidan Scott è noto per essere una persona riservata, il che rende difficile reperire informazioni sulla sua vita privata. Al momento, non possiamo confermare se sia fidanzato o single. Tuttavia, ha condiviso alcune foto su Instagram che lo ritraggono con una ragazza, anche se non possiamo confermare la sua identità.

Aidan Scott su Instagram e Social

Se desideri seguire Aidan Scott sui social media, puoi farlo tramite il suo account Instagram. Nonostante non sia estremamente attivo, ha condiviso oltre 90 post e utilizza regolarmente le storie per interagire con i suoi follower. Attualmente, conta oltre 18 mila seguaci, un numero destinato a crescere grazie alla sua partecipazione nella serie TV di One Piece su Netflix.

Filmografia di Aidan Scott

Ecco un elenco dei progetti cinematografici e televisivi in cui Aidan Scott ha recitato dalla sua carriera iniziata nel 2018 fino al 2023:

Action Point (2018)

Hand Off (2019)

The Kissing Booth 2 (2020)

Abraham Lincoln (2022)

Theodore Roosevelt (2022)

Ragazze elettriche (2023)

One Piece (2023)

The Fix

Aidan Scott è Helmeppo in One Piece

Nella serie TV live action di One Piece su Netflix, Aidan Scott è stato scelto per il ruolo di Helmeppo, il figlio del Capitano Morgan, noto per abusare del potere del padre. Oltre a lui, il cast include altri talentuosi attori come Inaki Godoy nel ruolo di Luffy, Emily Rudd come Nami, Mackenyu Maeda nei panni di Roronoa Zoro, Peter Gadiot nel ruolo di Shanks, Morgan Davies interpreta Kobi, Taz Skylar è Sanji, Jeff Ward interpreta Bagy e Jacob Romero Gibson è Usopp.

Per conoscere meglio il ruolo di Helmeppo e goderti l’epica avventura di One Piece, non perdere la serie su Netflix!