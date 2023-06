"Auguri auguri amore": La dolce foto del figlio di Federica Panicucci per i suoi 16 anni - Controcopertina

Federica Panicucci condivide una rara foto del figlio Mattia per festeggiare il suo sedicesimo compleanno

Federica Panicucci ha dedicato un tenero messaggio di auguri a suo figlio Mattia, che ha appena compiuto 16 anni. Mattia è il figlio avuto dalla conduttrice con l’ex marito Mario Fargetta. Nonostante la sua presenza discreta sui social media, Federica ha voluto condividere un’immagine dolce insieme a Mattia a Parigi, con l’Arco di Trionfo sullo sfondo, scattata durante una vacanza di famiglia.

Il post di compleanno di Federica Panicucci per Mattia

Il 27 giugno 2007 è nato Mattia Fargetta, frutto dell’amore tra Federica Panicucci e Mario Fargetta. Anche il noto dj e produttore discografico ha voluto dedicare un post speciale a suo figlio: “Con te è nata ed è cresciuta una parte di me. Buon compleanno Mattia, papà è sempre più orgoglioso dell’uomo che stai diventando!”, ha scritto sul suo account social.

In un’intervista a Verissimo, Federica Panicucci ha parlato dei suoi figli: “Vederli crescere è una delle cose più belle che possano accadere a una mamma. Sono ragazzi brillanti. Sono sportivi, studiosi, hanno tanti amici e ora iniziano anche ad andare in discoteca”. Durante la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, Mattia e Sofia Fargetta avevano sorpreso la madre con un bellissimo video, esprimendo il loro amore e gratitudine.

Le parole di Mattia per la madre hanno toccato il cuore di tutti: “Le parole non bastano per descrivere il nostro amore per te, perché è infinito. Sei l’unica persona che sarà sempre al nostro fianco in ogni momento, e ti vogliamo ringraziare per tutte le opportunità e gli insegnamenti che ci hai dato, che ci hanno reso i ragazzi responsabili di cui sei così orgogliosa”. Il post di compleanno condiviso da Federica Panicucci è stato accolto da numerosi commenti affettuosi.