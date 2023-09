Autogrill diventa teatro di violenza: dipendente malmenata da ragazzi indisciplinati

Incidente Scioccante in un’Area di Servizio

Un brutale episodio ha turbato la tranquillità dell’area di servizio Sant’Ilario, situata lungo il tratto autostradale A12 tra Nervi e Recco. Due giovani, in seguito ad un diverbio con un’addetta alle pulizie dell’autogrill, hanno perpetrato un’aggressione raccapricciante.

La discussione è nata quando la donna ha rimproverato i ragazzi per aver urinato in un’aiuola, ignorando gli appositi servizi igienici della stazione di servizio. La risposta dei giovani è stata violenta e inaccettabile: hanno prima insultato l’addetta, per poi passare a schiaffi e pugni.

Intervento Tempestivo dei Clienti e delle Forze dell’Ordine

Fortunatamente, alcuni clienti dell’autogrill si sono accorti della situazione e sono intervenuti tempestivamente. Hanno dato l’allarme e documentato l’incidente con i loro cellulari, fornendo prove cruciali dell’aggressione.

In risposta all’allarme, una pattuglia della polizia stradale è intervenuta prontamente. I due aggressori, che nel frattempo erano risaliti in auto e avevano lasciato l’area di servizio, sono stati rintracciati e fermati nei pressi di Chiavari.

Consequenze Gravi per gli Aggressori

Gli aggressori sono stati denunciati per aggressione e lesioni. La vittima, invece, è stata trasportata all’ospedale San Martino in codice giallo a causa di una sospetta frattura del setto nasale.

Questo episodio ci ricorda quanto sia importante rispettare gli altri e le loro funzioni lavorative, e quanto sia fondamentale l’intervento tempestivo di testimoni e forze dell’ordine in situazioni di pericolo.