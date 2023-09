Scandalo: coppia abbandona figlia di 8 mesi per divertirsi

Un caso di abbandono di minore che suscita incredulità

Una coppia di genitori residenti a Cornaredo, in provincia di Milano, ha preso la discutibile decisione di lasciare la loro figlia di otto mesi da sola in auto per partecipare alla festa di matrimonio di un amico. Quando i carabinieri locali hanno interrogato i due, rispettivamente di 41 e 31 anni, hanno sostenuto di aver monitorato la bambina attraverso una videochiamata effettuata con un cellulare lasciato all’interno del veicolo. Questa giustificazione, alquanto incredibile, ha portato alla denuncia della coppia per abbandono di minore.

Ritrovamento e conseguenze: l’episodio

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato 16 settembre. I carabinieri hanno rintracciato la bambina, da sola in auto, all’interno del parcheggio di un ristorante a Cusago, sempre nel milanese.

L’intervento dei carabinieri

Gli agenti, entrati nel ristorante, hanno chiesto agli invitati del matrimonio chi fossero i genitori della bambina lasciata in auto con un cellulare in videochiamata.

Ammissione dei genitori e denuncia

La coppia ha ammesso di aver lasciato la bambina in auto, affermando di aver chiuso i finestrini per prevenire eventuali malanni. Fortunatamente, la piccola è stata trovata in buona salute e riaffidata ai genitori, che tuttavia sono stati denunciati per abbandono di minore.