Chi è Vanessa Scalera che interpreta Imma Tataranni: età, figli e marito

Il Destino di Recitare

Nel raccontare la sua passione per la recitazione, Vanessa Scalera si illumina. Questa talentuosa attrice pugliese di 46 anni non giocava con le bambole da bambina; piuttosto, intratteneva la sua famiglia con imitazioni e siparietti. Oggi, è l’iconica e indimenticabile magistrata lucana Imma Tataranni, giunta alla terza stagione della fortunata serie in onda su Rai 1 dal 25 settembre.

Da piccola, Vanessa non sognavo di diventare un Sostituto Procuratore come Imma Tataranni. A quel tempo, le serie italiane di questo calibro non esistevano. Tuttavia, questa serie ha cambiato radicalmente la sua vita. Nessuno avrebbe potuto immaginare che il personaggio di Imma avrebbe avuto un tale successo.

Il Successo e la Sua Identità

Alcuni sostengono che il successo non cambi le persone, ma Vanessa non è d’accordo. Per lei, questo ruolo è stato un trampolino di lancio per la sua carriera, ma non ha alterato la sua essenza. È rimasta la stessa persona, con lo stesso forte senso di sé. Vanessa non teme che Imma Tataranni possa definirla completamente. Grazie a questa serie, è riuscita a uscire dalla precarietà che spesso affligge gli attori e ora può selezionare ruoli e copioni. Questa è la vera definizione del successo per lei: la libertà di scegliere.

Radici Meridionali

Essere meridionali, spiega Vanessa, significa spesso sminuire i propri successi e ingigantire i fallimenti. Questo atteggiamento può rendere difficile godersi appieno le gioie della vita. Ma il fatto che fama e popolarità siano arrivati a Vanessa a 42 anni le ha permesso di gestire meglio questo successo in modo emotivamente maturo.

Il Futuro e la Maternità

Riguardo alla maternità, Vanessa ritiene che sia diventata una scelta piuttosto che un obbligo culturale. Anche se attualmente non ha figli, non esclude la possibilità che possa accadere in futuro.

Il Messaggio di Imma Tataranni

Imma Tataranni è un personaggio femminile forte, e Vanessa crede che la serie trasmetta un importante messaggio sulla parità di genere. Anche se una fiction TV da sola non può risolvere questa battaglia, è un passo nella giusta direzione. La vera emancipazione, secondo Vanessa, riguarda la sua stessa esperienza. Il pubblico ha dimostrato che “diverso è bello” e che è pronto ad accogliere volti e talenti non convenzionali.

Il Futuro con Filippo Gili

Il compagno di Vanessa, Filippo Gili, è un regista teatrale, e la sua connessione con il teatro è un altro grande amore di Vanessa. Lei continua ad alternare il suo lavoro tra cinema, televisione e teatro, dimostrando la sua versatilità e passione per la recitazione.

Vanessa Scalera è un esempio di come la passione, l’impegno e l’autenticità possono portare al successo, indipendentemente dall’età e dalle convenzioni. La sua storia ispiratrice dimostra che “diverso è bello” e che il pubblico è più aperto di quanto possiamo immaginare.