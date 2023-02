Avete mai visto Debora Pelamatti moglie di Max Pezzali? Età, lavoro e figli

So cosa significa avere una relazione malata in prima persona e posso dirvi che non ne vale la pena. Sono stata amica di Max Pezzali per molto tempo prima che ci sposassimo, e posso dirvi che è la cosa migliore che mi sia mai capitata.

Debora Pelamatti e Max Pezzali hanno una lunga storia di amicizia e di rispetto reciproco prima di innamorarsi e sposarsi. Contrariamente al testo de La regola dell’amico, i due sono sempre stati molto confidenti.

Lei era convinta che l’uomo con cui era fidanzata fosse quello giusto per lei: “Per il mio compleanno affittò un’intera spiaggia a Camogli e la fece decorare con le candele. Mi disse che ero la donna della sua vita e che era così che aveva sognato l’amore. Disse che mi aveva messo al centro della sua vita”.

Mi resi improvvisamente conto che il mio uomo mi stava tradendo, ma la mia mente cominciò a partorire pensieri negativi. Pensavo di meritare di soffrire per una causa evidentemente superiore. Scoprii che aveva scritto a venti donne lo stesso messaggio: “Mi manchi, non vedo l’ora di fare l’amore come l’ultima volta”. Stavamo insieme da cinque anni, era l’ennesima mortificazione. Lo affrontai, lui mi afferrò la testa e cominciò a sbatterla contro la tavoletta del water: “Puttana, stavo giocando!”.

Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali, una sera ha vissuto una vera tragedia. “Mi prende a calci e come ulteriore sfregio mi versa addosso una bottiglia d’acqua”, ha raccontato. Debora ha chiamato Max e lui è venuto subito, ma avevano paura che se fossero andati insieme al pronto soccorso, i giornali avrebbero scritto tutto. L’orecchio di Debora era gonfio e le girava la testa, così chiamarono un amico che la portò in ospedale. Max ha confessato di essersi innamorato di Debora, ma di non essere disposto ad assistere allo scempio che lei stava facendo della sua vita. Ha detto di non riconoscerla più e di non voler soffrire. Per tre giorni non ha risposto alle sue telefonate. La notte dell’Epifania, Debora sale in macchina in pigiama e all’una suona il campanello di casa sua. Gli disse che lo amava.

Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali: “Eravamo amici prima di sposarci e lo siamo ancora adesso”.

Debora Pelamatti e Max Pezzali si sono sposati nel 2019 con una cerimonia segreta a cui hanno partecipato solo pochi amici intimi e vip. I due si sono scambiati il fatidico “sì” dopo tre anni di fidanzamento nell’incantevole cornice dei giardini di Villa Necchi a Pavia, la città dove Pezzali è nato e dove vive anche Debora.

Originaria di Brescia, Debora è laureata in Giurisprudenza e ha una grande passione per la moda. Su Instagram condivide scatti che raccontano la sua vita quotidiana con Max Pezzali. I due si sono conosciuti subito dopo il divorzio dell’artista da Martina, alla quale è stato legato per otto anni e che gli ha dato il figlio Hilo, nato nel 2008.

Il legame con Debora è iniziato come un’amicizia, che negli anni si è trasformata in amore. “Dopo la maturità classica al Liceo Golgi di Breno, mi sono trasferita a Pavia per frequentare l’università e non mi sono più mossa”, aveva raccontato al Corriere. “Fu lì che incontrai Max, per caso, un giorno in piazza della Vittoria. Ci presentò un’amica comune: piacere di conoscere Debby, piacere di conoscere Max. E così è stato. Lui stava a Roma, io a Pavia. Ci incrociavamo quando tornava a casa. Ma eravamo amici, niente di più”.