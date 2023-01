Avete mai visto il padre di Antonella Clerici? Età, lavoro e vita privata

Avete mai avuto il piacere di vedere il padre di Antonella Clerici? Siamo riusciti a trovare un suo scatto su Instagram: come si chiama e cosa fa? La nostra curiosità è stuzzicata!

Tutti sono assolutamente innamorati di Antonella Clerici! Questa straordinaria e deliziosa conduttrice è stata il volto di innumerevoli programmi televisivi di alta qualità e non manca mai di affascinare il suo pubblico. In questo momento sta guidando il successo di The Voice Senior e di È sempre mezzogiorno, e il suo curriculum impressionante parla da sé.

Avete mai avuto il piacere di conoscere il padre di Antonella Clerici? Conosciamo tutti i dettagli della sua vita professionale, ma che dire della sua vita privata? Antonella non ha più la madre da molti anni, ma il legame con il padre è più forte che mai. Abbiamo scoperto una bellissima foto di loro due sul suo Instagram con una didascalia toccante. Siete interessati a saperne di più? Come si chiama il papà di Antonella? E cosa ha fatto in passato?

Antonella Clerici è un vero e proprio petardo sui suoi social media! Ama far sentire i suoi sostenitori come se fossero parte della sua vita, condividendo foto delle sue giornate lavorative, ma anche di sua figlia Maelle, del suo compagno Vittorio e persino del suo amato papà. L’avete già visto? È un vero tesoro!

Conoscete Giampiero Clerici, l’amorevole padre di Antonella Clerici? Beh, sembra che fosse proprietario di un colorificio, mentre la moglie era una casalinga. Siete desiderosi di vederlo? Possiamo farlo subito!

Ecco l’amato padre di Antonella Clerici! Non si può negare la forte somiglianza tra i due: è quasi inquietante! Non siete d’accordo?