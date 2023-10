Azzannata alle gambe e alla gola, Enrica muore sbranata da un pitbull, il padrone: “non era mai stato aggressivo”

Incidente Mortale: un Pitbull Attacca una Donna Anziana a Corana

In una tranquilla località della Lombardia, la vita di una donna anziana viene spezzata in modo tragico e inaspettato. Il comune di Corana, nella provincia di Pavia, ha assistito a un evento devastante nella giornata di sabato 21 ottobre, quando Enrica Bensi, 86 anni, è stata attaccata mortalmente dal pitbull del vicino.

Il padrone del cane, visibilmente scosso, ha dichiarato che l’animale non aveva mai mostrato segni di aggressività in precedenza. Tuttavia, le autorità hanno avviato un’indagine per omicidio colposo, cercando di fare luce su questo orribile incidente.

La tragedia è stata scoperta per la prima volta dal padre del padrone del cane, che era appena arrivato alla casa del figlio. Mentre si apprestava ad aprire il cancello, Enrica stava passando per fare le sue solite spese del fine settimana. Purtroppo, il cane è riuscito a sfuggire dal cancello, attaccando la donna.

Nonostante i tentativi disperati del padre di allontanare il cane, l’attacco si è rivelato fatale. Enrica è stata morsa alle gambe e poi alla gola dal pitbull, perdendo la vita sul posto.

Reazione della Comunità e Intervento delle Autorità

La comunità locale è sotto shock, e le autorità hanno iniziato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Mentre l’intervento dei soccorritori è risultato vano, le indagini proseguono.

Omaggio alla Vittima

Il sindaco della città, Vittorio Balduzzi, ha espresso il suo dolore per la perdita, sottolineando che una tragedia del genere non era mai accaduta prima a Corana. Molti residenti riflettono su quanto sia stata una fatalità bruttissima, evidenziando la vicinanza tra la vittima e il padrone del cane nonostante non si conoscessero.

La tragedia di Corana mette in luce una questione delicata riguardo alla sicurezza e alla convivenza pacifica tra cittadini e animali domestici. Il lutto che ha colpito la comunità ricorda a tutti la necessità di vigilanza e responsabilità nel gestire gli animali, per garantire la sicurezza di tutti.