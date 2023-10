Andrea Giambruno, ancora nel mirino: altra drastica scelta dopo il fattaccio televisivo

Un Momento Nero per Andrea Giambruno

La giornata di oggi, lunedì 23 ottobre, non è certo iniziata bene per Andrea Giambruno, l’ex compagno di Giorgia Meloni. Dopo la separazione dalla compagna con la quale ha condiviso 10 anni di vita e dalla quale ha avuto una figlia, il giornalista si è trovato al centro di una notizia che mina ulteriormente la sua figura e professionalità. La notizia della separazione era stata annunciata venerdì scorso attraverso un comunicato dal profilo ufficiale del premier. Dopo questo annuncio, Giambruno aveva mantenuto un profilo basso, ma era riapparso in pubblico qualche giorno dopo a Bergamo, in un centro commerciale.

Il Contesto Difficile per Andrea Giambruno

Si dice che Andrea Giambruno sia distrutto dalla situazione attuale. In effetti, prima di questo episodio, il giornalista aveva già attraversato momenti difficili. Negli ultimi mesi, in particolare, aveva attirato l’attenzione con alcune dichiarazioni e considerazioni che erano state giudicate inappropriate. Ad esempio, aveva definito il fenomeno della migrazione come “transumanza”, un termine che aveva suscitato polemiche e richieste di scuse.

La Segnalazione all’Ordine dei Giornalisti

Ma le difficoltà non si fermano qui. Andrea Giambruno è stato segnalato all’Ordine dei giornalisti della Lombardia per alcune delle sue dichiarazioni, tra cui quelle fatte durante una puntata di “Diario del giorno” dedicata all’immigrazione illegale. In quella occasione, aveva utilizzato un termine considerato inappropriato, scatenando ulteriori polemiche. Inoltre, è stato segnalato anche per i fuorionda diffusi da “Striscia la Notizia”.

Il Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti deciderà autonomamente se procedere e, in caso affermativo, quale provvedimento prendere nei confronti di Andrea Giambruno. Questa situazione potrebbe riservare al giornalista ulteriori problemi in un momento già difficile della sua carriera.