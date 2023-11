Nella quarta puntata di “Ballando con le Stelle”, si è conclusa l’avventura di Ricky Tognazzi, in coppia con Tove Villifor. La decisione è maturata dopo un ballottaggio con Lorenzo Tano, il figlio dell’icona del cinema per adulti, Rocco Siffredi, che ha raccolto un impressionante 81% dei voti del televoto. Quest’ultima eliminazione segue la rinuncia volontaria di Lino Banfi dallo spettacolo.

Selvaggia Lucarelli: Un Commento Pungente

Selvaggia Lucarelli, famosa per i suoi commenti taglienti e critiche acute, non ha tardato a esprimere il suo pensiero sull’eliminazione di Tognazzi. Ha condiviso una storia su Instagram, prendendo in giro Simona Izzo, la moglie di Tognazzi, con la frase: “Adesso Simona Izzo mi aspetta al parcheggio…”. Questa provocazione mette in luce la tensione esistente tra Lucarelli e la coppia Izzo-Tognazzi.

La Replica di Simona Izzo

Presente in studio per sostenere il marito, Simona Izzo ha risposto alle provocazioni di Lucarelli con un tono risoluto, manifestando la sua insoddisfazione per le continue critiche. L’attrice ha rivolto parole aspre a Lucarelli, affermando che non è una signora “neanche all’anagrafe”. Questo ha ulteriormente infiammato l’atmosfera in studio, evidenziando un chiaro strappo tra le due donne.





La Classifica del Programma Dopo l’Eliminazione

Nonostante l’eliminazione di Tognazzi, la competizione prosegue. Al comando della classifica troviamo Paola Perego e Angelo Madonia con 63 punti. A seguire, Simona Ventura e Samuel Peron e Wanda Nara con Pasquale La Rocca, entrambe le coppie a 45 punti. Con soli 16 punti, Tognazzi e Villifor si trovano all’ultimo posto. L’atmosfera di “Ballando con le Stelle” rimane elettrica e competitiva.