Barbara d’Urso e Flavio Briatore che scoop: sorpresi insieme in hotel

L’ultimo numero della rivista Diva e Donna riporta un clamoroso scoop su Barbara d’Urso. Sono state pubblicate delle foto della popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque in compagnia del noto imprenditore, ex marito di Elisabetta Gregoraci. I due sono stati avvistati in un hotel di lusso di Milano e le foto pubblicate dal gossip fanno pensare a una stretta relazione tra i due. Nell’articolo si legge: “La conduttrice e l’imprenditore miliardario insieme nella notte milanese: sono entrati in un hotel di lusso…”.

Sono circolate voci sul soggiorno di Barbara d’Urso e di un imprenditore in un hotel di lusso di Milano

Successivamente, anche la rivista Diva e Donna ha evidenziato un fatto degno di nota. Si tratta della presenza del conduttore di Pomeriggio 5 e importante imprenditore Flavio Briatore nel già citato hotel di lusso milanese, che avrebbe cercato di eludere i fotografi arrivando non accompagnato.

Non solo arrivano separatamente, ma cercano anche di distogliere l’attenzione dei fotografi. Secondo quanto riportato dalla rivista di gossip, l’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregaraci e il noto conduttore di Pomeriggio Cinque, da tempo in vacanza, sono stati avvistati a cena in un lussuoso hotel del centro di Milano. Lo scopo di questa cena non è ancora stato determinato, ma le speculazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di un incontro amichevole o qualcosa di più.

È arrivata la conferma che la conduttrice di Pomeriggio Cinque è diventata nonna

Il settimanale Diva e Donna ha confermato che le indiscrezioni su Barbara d’Urso diventata nonna sono effettivamente fondate. Il cuore di Barbara batte ormai velocemente per qualcuno che non sia Flavio Briatore e, come se non bastasse, è decisamente più giovane: Barbara, infatti, è diventata nonna da pochi mesi. Per quanto riguarda la sua vita privata, la rivista di gossip ha confermato che la conduttrice preferisce tenerla per sé, ritenendo che certi aspetti vadano tenuti riservati al pubblico ludibrio. La partenza di Francesco Zangrillo potrebbe averle permesso di trovare la felicità con Briatore?