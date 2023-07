Barbara D’Urso e l’eco del passato: giudice decide in causa con Er Faina

L’ombra del passato di Barbara D’Urso

La celebre conduttrice italiana Barbara D’Urso continua a far parlare di sé, ed è un episodio risalente al suo passato a finire sotto i riflettori. La vicenda ha preso le mosse da un duro attacco ricevuto online, un insulto che Barbarella ha trovato indigesto. Dopo aver detto addio a Pomeriggio Cinque, ora la D’Urso deve affrontare un nuovo contrattempo legale.

##Il caso Barbara D’Urso contro Er Faina: la sentenza del giudice

Il caso aveva suscitato l’interesse generale e ora, per la conduttrice, arriva il verdetto che non lascia spazio a contestazioni. Er Faina – al secolo Damiano Coccia, influencer con oltre un milione di follower su Instagram – aveva apostrofato la D’Urso con parole pesanti, tacciandola di essere “più che cretina, imbecille” e “la vergogna della tv italiana”.

La risposta della conduttrice non si è fatta attendere: ha sporto denuncia per diffamazione. Ma il procedimento legale nei confronti dell’influencer si è concluso con l’archiviazione del caso. La decisione del gip Giulia Arceri arriva in un momento delicato per la D’Urso, ma sembra porre fine alla vicenda.

##La motivazione del giudice: “Libera manifestazione del pensiero”

Il gip ha motivato la sua decisione affermando che quanto detto da Er Faina è “frutto della libera manifestazione del pensiero”, senza ledere l’onore della conduttrice. L’insulto, pur di cattivo gusto, è in linea con lo stile sopra le righe dell’influencer. Inoltre, nessuno penserebbe seriamente di sminuire la conduttrice sulla base delle dichiarazioni di un personaggio del genere.

Tra il 2015 e il 2018, Er Faina non ha mancato di esprimere online i suoi punti di vista sulla D’Urso, alimentando una polemica che ha guadagnato molta visibilità sul web. Il caso era stato già archiviato nel 2019, sempre riconducendo le parole dell’influencer alla “libera manifestazione del pensiero in chiave sarcastica”.

##Il ritardo della denuncia di Barbara D’Urso

Il giudice, nell’analizzare gli eventi avvenuti tra il 2015 e il 2018 e la denuncia della D’Urso presentata solo nel 2019, ha evidenziato il ritardo della conduttrice nel rispondere ai commenti di Coccia. Si presume che fosse a conoscenza delle dichiarazioni, anche se indirettamente, attraverso il suo entourage. Inoltre, come figura di spicco nel mondo dello spettacolo e della televisione, la D’Urso dovrebbe prestare particolare attenzione ai social network.