Barbara D'Urso lascia Pomeriggio Cinque dopo 15 anni: l'annuncio ufficiale di Mediaset - Controcopertina

Cosa accadrà alla conduttrice dopo l’addio al programma

È ufficiale: Barbara D’Urso dirà addio a Pomeriggio Cinque. La notizia è stata confermata da Mediaset attraverso un comunicato stampa, che ha svelato i dettagli di questa inattesa decisione. Non si tratta più di voci o speculazioni, ma di un annuncio ufficiale che ha fatto tremare il mondo della televisione. Ora, tutti si domandano cosa riserverà il futuro alla famosa conduttrice dopo aver lasciato la sua trasmissione di punta.

Recentemente si era parlato di Barbara D’Urso in relazione a un altro programma Mediaset, La pupa e il secchione, ma adesso sembra che il padrone di casa potrebbe essere Papi al suo posto. Tuttavia, bisognerà attendere gli annunci ufficiali sulle nuove programmazioni del canale per scoprire se l’opinionista dell’Isola 2023 prenderà effettivamente il posto di Barbarella.

Mediaset annuncia l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

La nota inviata alla stampa da Mediaset recita: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio Cinque. L’azienda ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete”. È stata anche rivelata la situazione contrattuale della conduttrice.

Il comunicato di Mediaset continua: “Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. Ciò significa che per almeno altri cinque mesi Barbara D’Urso rimarrà all’interno dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi, ma al momento non è noto quale sarà la sua prossima trasmissione. Riguardo al futuro dopo la scadenza del contratto, è ancora incerto e non si può escludere un addio definitivo.

Barbara D’Urso ha condotto Pomeriggio Cinque per ben 15 anni, dal 2008. In passato le erano state tolte le conduzioni di Domenica Live (2012-2021) e Live – Non è la D’Urso (2019-2021). Ora si aprono nuove prospettive per la celebre conduttrice, che dovrà affrontare questa nuova fase della sua carriera televisiva.