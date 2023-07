Alberto Matano lascia La Vita in Diretta? Le parole che hanno sconvolto il pubblico - Controcopertina

Annuncio a sorpresa dopo l’ultima puntata

Nella giornata del 30 giugno, Alberto Matano ha condotto l’ultima puntata della stagione de La Vita in Diretta su Rai1. Ora è pronto a godersi le meritate ferie estive dopo mesi di duro lavoro. Durante l’appuntamento conclusivo della trasmissione, ha voluto fare un gesto speciale: è uscito dagli studi e ha incontrato tutto lo staff che lavora instancabilmente dietro le quinte del programma.

La celebre canzone “Che vita meravigliosa” di Diodato ha accompagnato l’emozionante momento. Tuttavia, sono state le parole di Alberto Matano subito dopo La Vita in Diretta a suscitare rumore e preoccupazione tra il pubblico. Molti hanno interpretato i suoi commenti come un possibile addio al programma. I social media si sono riempiti di commenti di telespettatori preoccupati per il futuro del conduttore nella televisione pubblica.

Alberto Matano, parole che destano preoccupazione

Alberto Matano ha ottenuto risultati straordinari con La Vita in Diretta, superando costantemente la concorrenza di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso su Canale 5. Ha salutato i suoi collaboratori con queste parole: “Non ho niente da dire se non un immenso grazie a tutte le persone che vedete qui. Ognuno di loro contribuisce in modo fondamentale a questa narrazione che facciamo. Ci dedichiamo impegno, passione e dedizione. Questo è un team straordinario e unico nel suo genere”.

Successivamente, ha pronunciato frasi che hanno fatto nascere dubbi sulla sua permanenza in La Vita in Diretta, anche se è già stato confermato per la prossima stagione: “Non so cosa farò dopo la prossima edizione de La Vita in Diretta, non so cosa accadrà. Tuttavia, spero di poter continuare a incontrare, sia personalmente che professionalmente, colleghi così incredibili lungo il mio cammino. Se La Vita in Diretta è diventata il programma di daytime più visto, lo dobbiamo all’incredibile lavoro di ognuno di loro che abbraccio e ringrazio”.

Un utente su Twitter ha riportato queste dichiarazioni di Matano e ha commentato: “Cosa voleva dire Alberto Matano con queste parole durante i saluti finali de La Vita in Diretta? Immagina la prossima come la sua ultima edizione del programma?”. Solo il tempo dirà cosa riserva il futuro per Alberto Matano e il suo coinvolgimento nella trasmissione.